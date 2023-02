El enojo de un reconocido chef con Bill Gates por su comportamiento durante una visita a su restaurante

escuchar

El reconocido chef español y poseedor de tres estrellas Michelin Jordi Cruz reveló detalles de una insólita visita que el cofundador de Microsoft, Bill Gates, hizo a su restaurante ABaC, en Barcelona, España. Durante una emisión del programa Planeta Calleja, Cruz admitió sentirse enojado por el comportamiento del magnate.

Sin dar detalles exactos sobre la fecha en la que se produjo el encuentro, el también jurado de MasterChef contó: “Hace un tiempecito vino Bill Gates al restaurante con sus 25 escoltas y lo cerró”. De acuerdo con la página oficial del local gastronómico, tiene espacio para aproximadamente 56 comensales.

El chef español y poseedor de tres estrellas Michelin, Jordi Cruz.

“Le teníamos preparado lo más grande para comer. ¿Y sabes lo que hizo Bill? Se pidió un refresco de cola light y se fue para su avión”, lanzó el chef ante la sorpresa del conductor. “¿Tú te crees que tienes que cerrar un sitio bonito para venir y tomarte un refresco de cola?”, le recriminó Cruz a Gates.

Y finalizó con una reflexión: “Hay gente que tiene guita [dinero], que están un poco hartos de todo y lo valoran menos” . La frase del Cruz no está muy lejos de lo que alguna vez dijo el magnate empresario, según rememoró The Bussines Insider: “Ser rico puede hacerte perder la noción de la realidad”.

El exCEO y cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Aun así, no es la primera vez que el cocinero nacido en Manresa tiene una vivencia de este estilo con Bill Gates. Durante una emisión de El Hormiguero en 2016, contó que Gates también llegó a olvidarse el pasaporte en el restaurante. “Cuando él se fue, me llamaron de recepción y me dijeron que había un pasaporte sobre la mesa” .

“Pedí que me lo llevarán al despacho y cuando lo abrí, me di cuenta de que era de él. Sin querer, vi la cantidad de viajes que hizo”, soltó entre risas.

