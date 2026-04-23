La Fundación Gates ordena una auditoría externa por sus vínculos con Epstein

WASHINGTON.– La Fundación Gates confirmó este miércoles una revisión externa exhaustiva de sus vínculos pasados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La iniciativa surge en un periodo de intenso escrutinio para su cofundador, Bill Gates, cuya relación con el fallecido financista ocupa un lugar central en los documentos del Departamento de Justicia.

El fundador de Microsoft abordó el tema con franqueza durante una asamblea interna, pero la magnitud de las revelaciones exige ahora una validación independiente para calmar a los donantes.

Bajo la dirección de su director ejecutivo, Mark Suzman, y con el aval de los consejeros independientes, la auditoría comenzó su curso formal en marzo.

Fotos de Bill Gates en los archivos Epstein

El propósito principal de este análisis radica en el examen de la participación histórica de la fundación con Epstein y la mejora de los protocolos para la selección de socios futuros.

Esta revisión representa el esfuerzo más robusto de la entidad para proteger su legitimidad filantrópica ante la opinión pública y los medios de comunicación. El memorando interno, que salió a la luz mediante informes de prensa, subraya la necesidad de un juicio imparcial sobre estas asociaciones del pasado.

La evidencia que motiva esta investigación incluye un volumen masivo de correos electrónicos, registros de calendarios y material fotográfico de diversos eventos.

Estos archivos del Departamento de Justicia exponen encuentros donde se discutieron proyectos de alcance humanitario y desarrollo internacional.

Una de las fotos del archivo, Bill Gates junto a una de las chicas de Epstein - - House Oversight Democrats

Ante estas pruebas, Gates reitera que sus contactos tuvieron un fin meramente filantrópico y mantiene su postura sobre el desconocimiento total de los crímenes cometidos por Epstein.

A pesar de la cercanía que sugieren los documentos, no existe ninguna acusación formal de conducta delictiva contra el empresario en relación con este caso.

La cúpula de la organización reconoció que un grupo reducido de empleados mantuvo diálogos con Epstein en años previos. Estas interacciones ocurrieron bajo la premisa de que el financista poseía la capacidad para captar recursos significativos destinados a la salud pública mundial.

No obstante, la fundación es enfática al declarar que nunca se estableció un fondo de inversión conjunto ni se efectuaron transferencias de capital hacia el financista caído en desgracia.

Jeffrey Epstein en Cambridge, Massachusetts, en 2004.

La declaración oficial manifiesta un profundo arrepentimiento por cualquier vínculo, por mínimo que fuera, que el personal haya tenido con Epstein.

Este escenario de incertidumbre afecta incluso a los aliados más leales de la institución, como el magnate Warren Buffett. El director de Berkshire Hathaway, quien destinó una porción de su fortuna personal a la organización durante décadas, decidió adoptar una posición de cautela extrema.

Buffett anunció que aguarda los resultados de las investigaciones del Congreso y el análisis de los millones de páginas de documentos antes de proceder con nuevas donaciones.

Su retiro como fideicomisario en 2021 marcó un distanciamiento previo, pero sus palabras actuales reflejan una sorpresa notable ante los detalles que antes desconocía.

La fortaleza financiera de la fundación le otorga un margen de maniobra considerable frente a estas tensiones de carácter público. Con una dotación económica que alcanza los 86.000 millones de dólares, la entidad posee autonomía para continuar sus programas sin depender de aportes inmediatos de terceros. Buffett destacó que Bill Gates cuenta con capital propio suficiente para asegurar la continuidad de sus ideales y proyectos.

Un documento incluido en la publicación de los archivos de Epstein, hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fotografiado el martes 10 de febrero de 2026, muestra una foto del magnate en un informe sobre el recluso de la Oficina Federal de Prisiones Jon Elswick - AP

En medio de esta crisis de imagen, la organización también inicia una reestructuración que prevé la baja de 500 puestos de trabajo para finales de esta década. La planificación a largo plazo establece el cierre definitivo de sus operaciones para el año 2045.

El futuro de la confianza pública en la organización depende ahora de la actualización que los investigadores independientes presenten este verano.

Agencia AP