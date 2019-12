El enorme Danny Aiello y una faceta que pocos conocen: la canción

Aiello, un grande

Marcelo Stiletano 15 de diciembre de 2019

El dolor por la muerte de Danny Aiello perdura. Todos lo recuerdan por sus colosales apariciones en el cine: Haz lo correcto, Luz de luna, El perfecto asesino y La rosa púrpura del Cairo fueron las mejores entre muchas más. Pero Aiello, que acaba de dejarnos a los 86 años, no fue solamente un gran actor de cine. Muchos empiezan a descubrir ahora, cuando su legado completo empieza a asomar, que también supo lucirse como cantante.

Entre las memorias del actor empieza a rescatarse el video de una notable versión que hizo en 2012 de "Bésame mucho". Con una voz curtida por innumerables veladas en night clubs y casinos, mezcla del estilo de Tony Bennett y de los viejos cultores del rockabilly volcados en la madurez al repertorio más melódico, Aiello reinventa con espléndida elegancia y aires de jazz valseado el clásico bolero de Consuelo Velázquez. El innecesario aporte del rapero Hasan no opaca tanto disfrute.

Aiello empezó su carrera musical grabando la historia de Pinocho en 1993, y desde 2000 cantaba en público, sobre todo en pequeños clubes de Nueva York y Nueva Jersey, donde su repertorio de standards y tributos a Sinatra encontraba el espacio más propicio. Aiello siempre reconoció a Bobby Darin como su mentor musical y con esa impronta registró sus dos mejores álbumes: I Just Want to Hear the Words (2004), en estudio, y Live from Atlantic City (2008), en vivo. Después llegó un álbum con canciones de Navidad ( My Christmas Songs for You) y finalmente Bridges, fruto de la colaboración con Hasan, del que surgieron momentos brillantes como el de "Bésame mucho" y otros temas con resultados más híbridos y bastantes desniveles. Pero sin perder jamás el gusto y el buen decir.