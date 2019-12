El español BNET es el nuevo campeón internacional de Batalla de los Gallos

Foto: gentileza Red Bull

Yamila Trautman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2019 • 21:58

"Yo creo en el freestyle", sostuvo el español BNET después de coronarse campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019, la competencia más importante del género a nivel global. Esa creencia evidentemente fue la que lo llevó a dejar atrás a otros 15 participantes provenientes de 11 países de habla hispana, incluido su coterráneo Zasko Master y los dos argentinos, Wos (campeón mundial 2018) y Trueno (campeón nacional 2019). BNET ganó en su ciudad natal, Madrid, ante un público que demostró su apoyo incondicional al festejar cada una de sus rimas y punchlines, su capacidad de respuesta ante los acotes enemigos y lo veneró al llegar a la gran final contra el colombiano Valles T, un rapero de gran ocurrencia y veloz doble tempo cuyas cualidades no pudieron contra el poder de la localía.

Antes, BNET había derrotado al colombiano Carpediem en octavos de final, al boricua Yartzi, que representaba a los Estados Unidos, en cuartos, y al costarricense SNK en semis y salió airoso en todos los formatos de enfrentamiento que propone la competencia para guiar cada batalla: un minuto cara a cara con temática libre, 120 segundos de improvisación con una temática asignada, 30 segundos para usar 4 palabras asignadas, a capela con objetos, 120 segundos 4x4 usando una pregunta, etc. Que la instancia de inicio fuera de temática libre sorprendió a muchos y afectó su rendimiento como fue el caso de los peruanos Jaze y Litzen.

Esta final representó un duro golpe para la Argentina. La batalla más esperada por el público, la que enfrentaría al campeón hasta el momento vigente a su némesis, el mexicano Aczino (contra el que perdió en la final 2017 y al que le ganó en 2018), se dio en octavos de final, arruinando la ilusión de ver a los dos de los mejores MCs del mundo luchando por el bicampeonato. Wos tenía solo en contra su falta de práctica sobre escenario por dedicarse exclusivamente a la música hace meses. Aunque no se notó; dejó bien claro que su velocidad e ingenio y su compromiso político y social estaban intactos en una de las líneas más destacadas de la noche: "La de canguro no es competición, es de unión, es de Chile, de Argentina y de toda la región, es la patada del pueblo en contra de la represión". Aunque Aczino se sobrepuso después de dos réplicas, y no dejó de lado nunca su ego ("Soy mexicano y sigo siendo el rey"), debió conformarse con el tercer puesto ya que no pudo contra Valles T en semis.

En cuartos de final, Trueno (que le había ganado al cubano Tito MC en octavos), le hizo saber a Aczino que era parte de la disconformidad y la tristeza por la derrota de Wos: "Ganando por tongo sos un sobrevalorado", le gritó el último campeón argentino, de 17 años, que luego de la competencia aseguró volver a intentarlo el año que viene. Wos, sin embargo, no quiso confirmar cómo será su futuro pero sí dejo en claro que ahora la intención es poner su energía en su carrera musical.

Con 17 mil personas viviéndola en el WiZink Center y dos millones de espectadores mirando por streaming, una nueva final de Batalla de Gallos volvió a confirmar el crecimiento del género a nivel mundial y su paulatina adaptación a la coyuntura. Aunque aún no se erradican, cada vez hay menos rimas que ofenden a los contrincantes por su aspecto físico o nacionalidad, por ejemplo. Y, a pesar de que todavía no pudo lograrse en la final internacional, la presencia de competidoras femeninas en la final local (por primera vez, NTC y Roma participaron este año) indica de que el camino hacia la igualdad ya se está transitando también en el freestyle. De a poco.