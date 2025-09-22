El especial mensaje con el que Robbie Williams palpitó un show en la Argentina: “Se los prometo”

Robbie Williams estuvo presente en el Aftersun Festival, celebrado en Malta, donde deslumbró al público presente con sus recordados hits. Además, aprovechó la jornada para promocionar su nuevo álbum de estudio llamado Britpop que da paso a una ambiciosa gira por varios países de Latinoamérica.

En el interín de este festival celebrado en la nación europea, Williams tuvo un breve intercambio con algunas de las personas que estaban del otro lado de la valla de contención. En ese feedback se cruzó con una mujer llamada Camila, quien, al mencionarle su nacionalidad argentina, despertó en el cantante su ambición de volver al país, donde su último show fue en 2006 en el estadio Monumental.

Robbie Williams junto a Camila, la fanática argentina a la que el cantante le hizo una promesa

“¡Camila de Argentina!“, exclamó, a viva voz, Williams, quien mostró un entusiasmo inusitado por el país. Con una pancarta dedicada al cantante, la mujer, de 31 años, recibió un cariñoso gesto por parte del intérprete de ”Rock DJ", quien pidió un trato diferencial para ella y otra fanática que contó que era de México.

“Quiero que todos, cuando se vayan y se crucen a estas chicas, las traten como reinas”, destacó Williams. Antes de cerrar el diálogo, el artista redobló la apuesta y anticipó que podría volver al país el año que viene cuando se cumplan 20 años de su último show.

Robbie Williams no toca en la Argentina desde el 2006

“Se que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios...ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”, lanzó el oriundo de Reino Unido, quien abrió la puerta a un posible regreso a estas latitudes donde protagonizó dos shows -en 2004 y 2006- y quedó trunco un tercero, en 2018, el cual se iba a realizar en el marco del Personal Fest y debió suspenderse por las condiciones climáticas.

Para culminar el acercamiento, Williams abrazó a la protagonista de esta historia y le cantó, a capela, el icónico tema "She’s the one” que causó un griterío ensordecedor en el lugar.

La biopic de Robbie Williams que detalla su carrera

El 26 de diciembre de 2024, Better Man, la biopic de Robbie Williams, salió a la luz en un formato diferente que acaparó la atención de los fanáticos.

Inspirada en la vida del cantante británico, la serie cuenta con una faceta osada y una puesta en escena única en su género: el cantante no está encarnado por un actor que recrea sus movimientos y diálogos, sino que está identificado por un mono creado digitalmente, similar a un ejemplar de El planeta de los simios.

Better Man, la biopic de Robbie Williams

Esta biografía musical tuvo lugar en Prime Video, donde los usuarios se deleitaron con una puesta en escena fuera de lo común para contar la extravagante historia de este músico que sufrió durante muchos años el problema de las adicciones.

“El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. Agoté todo lo bueno natural. Tengo la manopausia. Mi hija me dice: ‘Papá es un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’ porque así me describían cuando era más joven. La realidad es que estoy hecho polvo por lo que me hice en los noventa", aclaró Williams en una antigua entrevista con el portal The Sun.