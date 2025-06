Qué se sabe del regreso de Robbie Williams a la Argentina

A sus 51 años, Robbie Williams atraviesa el momento de consagración artística más grande de su carrera. Luego del estreno de Better Man, el biopic que recorre los momentos más importantes de su vida y obra, el interés por el ex Take That volvió a tomar fuerza a nivel mundial. En ese contexto, el músico confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum titulado Britpop, que dará paso a una ambiciosa gira internacional que lo llevará por distintos países de Latinoamérica.

Durante un reciente concierto en Manchester, el intérprete de “Angels” compartió con el público su emoción ante esta nueva etapa y reveló una conversación íntima que mantuvo con su esposa, Ayda Field, en la que expresó sus temores sobre el exigente cronograma que le espera. “Estaba hablando con mi esposa sobre esta sensación de hacer una gira de 55 fechas y luego seguir por Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda, y cómo me estaba asustando. Y ella dijo: ‘Rob, te estás comportando como si esto fuera normal. Eres realmente afortunado’”, relató emocionado.

Se conoció la tapa del nuevo álbum de Robbie Williams, "Britpop" (Foto: Instagram @robbiewilliams)

La gira llevará el nombre de Britpop Tour, en línea con el espíritu de su nuevo disco, que será editado en los próximos meses. Aunque aún no se confirmaron fechas específicas ni países, el anuncio encendió la expectativa de los fanáticos de la región, en especial en Argentina, donde el artista cuenta con una gran cantidad de seguidores.

Cabe señalar que Robbie Williams no realiza un show en el país desde 2006, año en que pasó por el estadio River Plate e hizo vibrar a todos los presentes en dos fechas consecutivas. En 2018 tenía todo listo para presentarte en el Personal Fest, pero el concierto tuvo que ser cancelado por las malas condiciones climáticas. Por dicha razón, sus seguidores locales llevan dos décadas de espera.

Rocket cuenta con más de 700 mil visitas en YouTube desde su lanzamiento hace tres semanas (Foto: Instagram @robbiewilliams)

Sobre el concepto que lo llevó a crear Britpop, el músico explicó por medio de una publicación en sus redes sociales: “Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop y una época dorada para la música británica. Trabajé con algunos de mis héroes en este álbum; es crudo, hay más guitarras y es un álbum que es aún más optimista e himno de lo habitual”.

En el comunicado, Williams amplió esta idea: “Hay algo de ‘Brit’ ahí y ciertamente también hay algo de ‘pop’. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y emocionado por compartirlo con mis fans. También estoy ansioso por interpretar una o dos canciones en mi próxima gira, que abriré en el Reino Unido”. El movimiento cultural al que hace referencia Robbie es el Britpop, el cual surgió en los años 90 y se caracterizó por un sonido de rock alternativo enérgico y pegadizo, con influencias de la música pop británica de los 60 y 70

Rocket es el nuevo sencillo de Robbie Williams

El primer adelanto de este material ya está disponible en todas las plataformas digitales y fue titulado “Rocket”. La canción fue escrita por Williams junto a Karl Brazil, Iommi y Tom Longworth, y llegó acompañada de un videoclip donde el cantante se muestra con un look punk, mientras recorre diferentes rincones de Londres. A su vez, se sumaron escenas filmadas con Iommi en Birmingham, su ciudad natal.

La portada del nuevo disco también homenajea a la estética de los años 90, con una pintura inspirada en uno de los atuendos más emblemáticos de Robbie: el traje rojo que lució en el Festival de Glastonbury en 1995, en pleno auge del britpop.