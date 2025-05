El espectacular papel que Russell Crowe rechazó pese a que le ofrecieron 100 millones de dólares

No es la primera vez -ni seguro la última- que estrellas de Hollywood revelan que rechazaron un papel de producciones que no tardaron en convertirse en éxitos. Pese a que Russell Crowe ya era un reconocido rostro por su protagónico como el general romano Maximus Decimus Meridius en Gladiador (2000), el actor neozelandés contó que rechazó 100 millones de dólares para formar parte de El señor de los anillos, una de las películas más importantes de la historia del cine.

Russell Crowe alcanzó el éxito de la mano de Gladiador Getty Images

Pese a que era un gran lector de los libros de J.R.R. Tolkien, el escritor británico que plasmó en papel la novela de fantasía épica que décadas más tarde el director Peter Jackson llevó a pantalla grande, el actor de 61 años reveló que “no se arrepiente de su decisión”. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a decirle que no al papel de Aragorn? Según dijo en una entrevista que brindó a la revista British GQ, tuvo una incómoda conversación telefónica con el realizador neozelandés y se dio cuenta de que lo correcto era no postularse para el personaje que finalmente haría Viggo Mortensen.

Crowe se sinceró sobre la secuela de Gladiador Universal Pictures

“Tuve la sensación de que el estudio era quien tomaba esa decisión de contratarme, no el director de la película. Cuando hablé con Peter Jackson por teléfono, él no me decía el tipo de cosas que un director te diría si realmente quisiera atraerte al proyecto”, explicó.

Según rememoró, como comparte el origen neozelandés, se percató que no estaba convencido de que lo quería para su proyecto. “Simplemente, tuve la impresión de que ya tenía a otro actor en mente para el papel. Y si yo daba un paso al frente aceptando, en realidad me interpondría en su camino”, agregó.

Viggo Mortensen en "El señor de los anillos"

En otra entrevista con un show radial, el intérprete de Javert en Los miserables (2012) dio indicio a que el interés en contratarlo era de los estudios New Line Cinema. “Sentí que lo forzaron a hablar conmigo, porque hubo una época en la que todos me querían en todos lados”, indicó.

Su decisión permitió que Mortensen se sumergiera en el papel de Aragorn. Con el paso de los años, es difícil concebir a otro actor encarnando la esencia del heredero al trono de Gondor. La trilogía, que acumuló 2.9 mil millones de dólares en taquilla global, se convirtió en un hito cinematográfico que trasciende el tiempo.

Pero esta no es la única declaración que sorprendió a sus fanáticos. Previo al estreno de Gladiador II, admitió sentir “un poco de celos y melancolía” por no formar parte, ya que recordaba “todas las puertas que esa película abrió para él”. Además, cuestionó a la producción: “Estoy un poco incómodo por el hecho de que estén haciendo otra, porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se haga”.

Gladiador II está protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal Aidan Monaghan

“Algunas cosas que escuché me hicieron pensar en: ‘No, no. Ese no fue el viaje moral de ese personaje’. Pero bueno, no puedo decir nada porque estoy bajo tierra”, se sinceró.

Cabe destacar que Crowe se prepara para ponerse en la piel del nazi Hermann Göring en la película Nuremberg. “En su mayor parte, las cosas que me atraen son las que me aterrorizan. Respondí al guion de inmediato, pero de una manera curiosa también me sentí agotado emocionalmente. ¿Cómo intentarías siquiera interpretar a ese tipo? Cuando surge ese tipo de preguntas, normalmente eso es lo que me atrae”, dijo sobre su próximo papel a Deadline.

Y agregó: “También es por eso que no me viste hacer 15 variaciones de Gladiador. Y hasta el día de hoy, todavía no hice una secuela, lo que considero una rara insignia de honor”.