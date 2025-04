El Eternauta: qué dijo Ricardo Darín cuando le preguntaron por la segunda temporada

Este miércoles 30 de abril se estrenó en Netflix la serie El Eternauta, basada en la historieta homónima de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Esta producción argentina es una de las más costosas en la historia del país, y los efectos especiales resultaron de excelencia, comparables con los estándares internacionales. Ahora, Ricardo Darín fue quien se pronunció por su aparición en la ficción y se refirió a una posible segunda temporada.

La compañía de streaming estadounidense se animó a una apuesta fuerte por el género de ciencia ficción en Latinoamérica. En primer lugar, con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y recientemente con el estreno de la obra de Oesterheld, que se originó en 1957. Frente a los seis capítulos de la serie argentina, los espectadores comenzaron a preguntarse si continuará con una próxima entrega, en particular porque el final del último capítulo no es concluyente.

El Eternauta, en Netflix: el tráiler de la serie con Ricardo Darín

Ante estas preguntas, Darín, protagonista de la ficción, estuvo presente en el streaming de Olga y, en diálogo con Migue Granados, fue contundente respecto a la temporada 2 de El Eternauta.

¿Hay segunda temporada de El Eternauta?

“Obvio, hay segunda temporada”, confirmó el actor, a lo que Granados respondió: “Entonces te seguís subiendo…”. “Sí, no te podés bajar en medio del río. Lo que pasa es que vamos a contar toda la historia, de principio a fin. Y el final de la primera temporada no concluye”, agregó Darín y adelantó: “Todavía no se grabó”.

Lo cierto es que la segunda entrega de El Eternauta se dio por segura poco después de anunciarse la primera temporada, lo que refleja el apoyo sostenido de la plataforma a este proyecto tan ambicioso para la industria audiovisual argentina. Gracias a las expectativas y a la buena crítica que recibió, tanto a nivel nacional como internacional, se decidió continuar con la adaptación.

Ricardo Darín confirmó que continuará la temporada 2 de El Eternauta Marcos Ludevid / Netflix

A pesar de que ya se habla de una próxima entrega, por el momento no se confirmó cuándo sucederá. Debido a los costos de producción y al tiempo que requiere la postproducción, se espera que el rodaje inicie en los próximos meses, pero que no esté disponible en Netflix hasta 2027. Esto se debe, en gran medida, a que aún faltaría el guion, así como la selección de nuevos personajes.

¿De qué trata El Eternauta?

La historia fue adaptada y dirigida por Bruno Stagnaro, y escrita en conjunto con Ariel Staltari —con la colaboración de Martín M. Oesterheld—.

La trama comienza en una noche de verano en la Ciudad de Buenos Aires, cuando, de manera imprevista, ocurre un apagón general y, a las pocas horas, empieza a nevar sin una razón aparente. Ese fenómeno climático acaba con la mitad de la población, y el resto queda completamente aislado.

Ante esta situación de supervivencia, Juan Salvo y sus amigos inician una carrera por mantenerse a resguardo y comprender cuál fue el origen de semejante catástrofe. El relato da un giro cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es apenas la primera fuerza de choque de un ejército proveniente de otro planeta que está invadiendo la Tierra. Para sobrevivir, deberán resistir y luchar en conjunto, porque nadie se salva solo.

La trama de El Eternauta está basada en una invasión alienígena a la Tierra Marcos Ludevid / Netflix

Sobre el protagonista, el propio guion original destaca que se trata de un hombre común que se ve envuelto en una situación extraordinaria que lo lleva al límite de sus capacidades humanas, cuando una nevada venenosa (que antecede a una invasión alienígena) cae sobre gran parte del país.

Más allá de su trama de ciencia ficción, El Eternauta es una obra con una importante carga simbólica y política. Su autor, Héctor G. Oesterheld, fue desaparecido durante la última dictadura militar, y su figura está íntimamente ligada a la historia reciente de la Argentina. Por su narrativa compleja y emocional, la historieta fue considerada durante décadas como “inadaptable”.

Además de Darín, el elenco está compuesto por Carla Peterson (Elena), César Troncoso (Alfredo Favalli), Andrea Pietra (Ana), Marcelo Subiotto (Lucas), Claudio Martínez Bell (Polsky), Ariel Staltari (Omar) y Mora Fisz (Clara Salvo).