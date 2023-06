El ex de Fátima Florez se refirió a su estado de salud tras la separación: “Me emociono de nada y no me hace bien”

escuchar

A comienzos de marzo, Fátima Florez y Norberto Marcos se vieron envueltos en rumores de crisis tras 22 años en pareja. Aunque en su momento tanto la imitadora como su pareja -quien, a su vez, es productor de sus obras- optaron por permanecer alejados de la prensa y mantuvieron el silencio, finalmente confirmaron su separación. Tras la noticia, trascendieron versiones que indicaban que todo habría sido desencadenado por una infidelidad de parte de él. A tres meses del estallido del escándalo, Marcos habló de cómo se encuentra actualmente y se refirió a su estado de salud.

El ex de Fátima Flórez se refirió a su estado de salud tras la separación

“Es un impasse, fue en buenos términos. Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, aseguró Fátima Florez semanas atrás en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece). Con ese escueto pero contundente mensaje, confirmó la separación que ya resonaba en todos los magazines y programas televisivos dedicados a la farándula.

A pesar de que optó por no dar más detalles, desde el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aseguraron que fue él quien decidió irse del hogar que compartían hacía años y que, a su vez, dio un paso al costado en su rol como productor en la gira que Florez realizó alrededor de la Argentina.

Asimismo, en Intrusos (América) afirmaron que la pelea se había originado por una infidelidad de parte de Marcos con la bailarina Triana Ybáñez. “Fátima, dentro de las cosas que encontró, es una documentación que avalaría que él estaría manteniendo un departamento donde vivía esta chica”, reveló Pablo Layus.

Fátima Florez se separó tras 22 años en pareja (Foto Instagram @fatimaflorez)

Días más tarde, el acusado se puso en contacto con el programa conducido por Florencia de la V para desmentir las versiones de una tercera en discordia. “Eso nunca pasó”, disparó. En la nota, se mostró muy movilizado y hasta llegó a quebrar en llanto cosa que, ahora, explicó que lo afectó en cuanto a su salud.

Fue Juan Etchegoyen quien, en una reciente transmisión de Mitre Live, se refirió al estado actual del exmarido de la protagonista de Fátima Camaleónica. “Hablé con Norberto Marcos, el marido de Fátima Florez, hace rato que no se sabe nada del tema y me dio detalles de cómo está hoy en día, a 90 días de la separación, merece ser contada toda la explicación que me dio Norberto de por qué no quiere darme una entrevista”, dijo el periodista a modo de introducción.

A continuación, leyó el mensaje que recibió de parte del potencial entrevistado, a través del que rechazaba la propuesta para compartir su parte de la historia en el ciclo de entrevistas. “Te agradezco la intención Juan, pero por el momento no estoy en condiciones de dar una nota. Cuando el médico me de el ok la hacemos. Estoy muy sensible y me emociono de nada y no me hace bien. Espero me comprendas”, le escribió.

Y sumó: “No es que estoy así por el tema de la separación. Es algo que arrastro desde el infarto. Tengo 4 operaciones de corazón y de ahí que no puedo manejar como quisiera mis emociones”. Sobre su vínculo actual con Fátima, remarcó: “Con Fatima todo bien. Tratando de recomponer todo de a poco. Hablé públicamente pero no me hizo bien. Hablé porque no podía seguir escuchando tantas mentiras pero no me hizo nada bien”.

Norberto Marcos y Fátima Florez

Cabe destacar que, cuando rompió el silencio en diálogo con Intrusos, dejó en claro que tenía intenciones de recomponer su relación. “Todos los días trabajo para reconquistarla”, aseveró.

LA NACION