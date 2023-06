Cinthia Fernández habló sobre el Día del Padre y sorprendió al revelar si le hará o no un regalo a Matías Defederico

escuchar

A pesar de haberle puesto un final a su relación en el 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico continúan hasta el día de hoy entrelazados en un tenso tira y afloja no solo mediático sino también legal. Luego de haber protagonizado múltiples escándalos y cruces públicos, no es extraño que quienes una vez fueron marido y mujer se dediquen duras indirectas o “se tiren palitos” a través de las redes sociales.

Cinthia Fernández habló del Día del Padre y dio detalles sobre su relación con Matías Defederico

Aunque la bailarina suele utilizar sus Historias de Instagram para apuntar contra el padre de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- por no pagar la cuota alimentaria, en las últimas horas sorprendió al revelar si le hará o no un regalo por el Día del Padre.

Luego de varios años de romance, un año y medio de matrimonio -marcados por repetidos vaivenes, acusaciones de infidelidad y múltiples peleas mediáticas- y de haber tenido tres hijas en común, en el 2016, Cinthia Fernández y Matías Defederico hicieron público su divorcio tras varias semanas de rumores de crisis. Dos años después, la ex Bailando por un sueño (eltrece) inició acciones legales contra su flamante exmarido por no pasarle la cuota alimentaria.

Cinthia Fernández y Matías Defederico se casaron en el año 2015 Archivo

Pero los problemas no terminaron ahí ya que, a partir de ese momento, la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) acusó a su expareja de haber sido violento no solo con ella sino con las niñas y siguió reclamando públicamente que no le pasaba el dinero necesario para cubrir los gastos básicos para el cuidado de las menores. Por su parte, Defederico arremetió contra Fernández asegurando que no lo deja acercarse a las nenas y que todas las denuncias y acusaciones fueron una forma de mantenerlo incomunicado.

En medio de este tirante contexto, en el que incluso llegaron a involucrarse madres, suegras y nuevas parejas de quienes supieron ser esposos, en las últimas horas la ex angelita sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram con una reflexión de cara al Día del Padre.

Menos de una semana antes del tercer domingo de junio, a través de sus Historias reveló que cada año envía a Charis, Bella y Francesca a casa de su papá con un regalo en mano para que le entreguen en la fecha especial.

“Tema Día del Padre, siempre me preguntan si se regala o no se regala. Yo siempre regalo porque pienso que es la felicidad de las nenas. Cualquier niño, a la edad de mis hijas, no tienen poder adquisitivo, no manejan plata. Si bien tienen sus ahorros, no manejan plata”, expresó, a modo de introducción. Y agregó, sobre el motivo que la lleva a tener dicha actitud: “Es la sensación de llevarles algo. Les hago hacer un dibujito, una torta y siempre les mando un presente para que ellas le den. No saben lo feliz que se van”.

Cinthia Fernández junto a sus hijas, Bella, Charis y Francesca Instagram: @cinthia_fernandez_

Y sumó: “Por más conflictos y por más so**te que hayas tenido al lado, tenés que pensar que esto lo haces por tus hijos. Ya sea una flor arrancada de la calle, hacerlos hacer un dibujito, que hagan una torta. Háganlo porque la felicidad de verlos con el regalito en la mano, no tiene precio”. Finalmente, recordó que, para el Día de la Madre del 2022, Defederico también le envió un presente a ella: una torta a través de un repartidor de Rappi. “El gesto se agradece”, concluyó.

LA NACION