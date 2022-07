¿Quién es la máscara? Wanda Nara será parte del big show que conducirá Natalia Oreiro

Wanda Nara vuelve a la televisión argentina. La mediática empresaria viajará especialmente al país para formar parte de ¿Quién es la máscara?, el big show musical que será conducido por Natalia Oreiro y en el que grandes celebridades de las más variadas disciplinas competirán desplegando su destreza musical ocultando su identidad bajo disfraces.

La esposa de Mauro Icardi será una de las cuatro figuras famosas que se encargarán de develar quiénes se encuentran detrás de los distintos personajes que participarán en el reality y de votar junto al público por las mejores performances. Cada gala habrá un eliminado, que finalmente se quitará la máscara y revelará su identidad.

Tras la firma del contrato con Telefe, señal por la que se emitirá a partir de septiembre el programa que ya ha sido un éxito en Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, Colombia y México, Nara comentó: “ Estoy muy entusiasmada por volver a la televisión argentina con un reality tan exitoso a nivel mundial. Me encanta formar parte del canal de la familia con un proyecto que genera un nuevo desafío en mi carrera ”.

Natalia Oreiro será la conductora de ¿Quién es la máscara?, un nuevo reality show que llega a Telefe

Veinticuatro famosos participan del programa, que está basado en la serie surcoreana King of Mask Singer. Oreiro será la encargada de moderar la interacción entre los participantes, mientras que el jurado intentará, a través de especulaciones, descubrir quién se encuentra debajo de cada atuendo. En las galas, los participantes se batirán a duelo, y los “investigadores” del jurado y el público contarán con pistas, referencias visuales y adivinanzas que los ayudarán a descubrir a las celebridades escondidas detrás del disfraz.

Luego de cada competición, jurado y público deberán votar por su show favorito. Quienes resulten ganadores, pasarán a la siguiente gala, y los perdedores formarán parte de una votación final que definirá quién será desenmascarado.

Al comenzar cada programa, se sabe poco y nada de los concursantes. A juzgar por lo que pasó en otros países, entre los participantes puede haber deportistas de alto rendimiento, cantantes, actores, figuras locales e internacionales .

En la versión uruguaya del reality, uno de los primeros en ser descubiertos fue Cristian Castro. Lo siguió el actor español Arturo Valls y el futbolista uruguayo Cristian Rodríguez. En aquella versión también participó la China Suárez, quien se escondía debajo de un disfraz de helado. Al igual que ocurrió con sus competidores, Eugenia no dejaba al descubierto ni un centímetro de su piel. En la primera gala, a la actriz argentina le tocó medirse contra “Monstruo”, y más allá de que no se la podía ver, desde que salió a escena dejó en claro que estaba feliz y ansiosa, dando saltos y bailando de manera muy divertida.

“Íbamos por los pasillos disfrazados... Uno ve estos programas y piensa que están arreglados, pero no... Para empezar, nos mandaron un listado con lo que podíamos hacer y lo que no. Obviamente, yo entré a stalkearlos, quería saber del programa, pero me dijeron: ‘¡Ni se te ocurra seguirlos ni darles likes!”, contó la China después de ser descubierta. “No me dejaron andar por la ciudad, me subieron a una combi, me disfrazaron de negro, me pusieron un casco de moto, me sacaron todos los anillos, fue casi un robo”, agregó sobre su experiencia.

Mientras que en México formaron parte del programa Gloria Trevi, Mau y Ricky, Joey Montana, Karol Sevilla y Noel Schajris, en la versión que se hizo en Chile, Benjamín Vicuña participó bajo el disfraz de una escoba. Aunque el actor fue eliminado rápidamente, se divirtió cantando “De música ligera” de Soda Stereo, demostrando un talento desconocido para la música. “Los felicito, increíble el formato, buenísima la energía que se da, jugar un rato después de tanto problema. Bien también porque vuelvan estos programas así potentes, que entretengan a la familia. Así que nada, feliz de disfrutar. Gran jurado, los mejores”, exclamó en el mes de enero, tras quedar fuera de la competencia.