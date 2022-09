¿Harry Styles escupió a Chris Pine? No te preocupes, cariño suma una nueva polémica en el Festival de Venecia

Una supuesta nueva grieta entre el elenco de No te preocupes, cariño volvió a quedar en evidencia durante la proyección de la película en el Festival de Cine de Venecia. Según se difundió en algunos videos que circulan en las redes, Harry Styles habría escupido a Chris Pine poco antes de tomar asiento a su lado.

De hecho, en Twitter y en algunos medios digitales ya se habla del “spitgate”, -en referencia al término “escupir” en inglés- como el escándalo que sucedería al “slapgate” que Will Smith y Chris Rock protagonizaron durante la última entrega de los premios Oscar, a fines de marzo.

En el clip se ve a Styles tomando asiento junto a Pine, quien está ubicado a la izquierda de la directora de la película, y novia de Styles, Olivia Wilde. Cuando el cantante de “Watermelon Sugar” se agacha para tomar asiento, sus labios se mueven antes de que Pine mire rápidamente hacia abajo y deje de aplaudir, mientras se ríe de manera incómoda .

El momento en que Harry Styles habría escupido a Chris Pine, en Venecia

A pesar de que en las imágenes muchos creyeron ver una escupida del británico y la inmediata reacción de su compañero de elenco, el representante de Pine salió a desmentir lo ocurrido. “ Esta es una historia ridícula, un relato completamente fabricado y el resultado de una extraña ilusión que es claramente engañosa y permite la especulación tonta ”, le dijo el hombre a la revista People.

“ Sólo para ser claros, Harry Styles no escupió a Chris Pine ”, continuó el representante. “ No hay nada más que respeto entre estos dos hombres, y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe ”, culminó.

Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine y Olivia Wilde TIZIANA FABI - AFP

Este no es el primer escándalo que rodea al elenco de No te preocupes, cariño, durante la premier en Venecia. Al finalizar la primera función, el film recibió una ovación de cuatro minutos, pero el dato que más llamó la atención, a partir de lo que se puede observar en videos que circulan por internet, es la actitud distante de Florence Pugh, la protagonista, con Styles y con la directora del film.

Mientras el elenco saluda y agradece la respuesta del público, y el actor Nick Kroll invita a aplaudir a Pugh, ella agradece sin jamás mirar a los ojos a Wilde, que se encuentra a muy pocos metros. La indiferencia de la actriz es una inequívoca señal de la tensión entre las dos mujeres, y si bien Wilde sí se suma a los vitoreos, la protagonista del film no hace ningún gesto que pudiera interpretarse como un acercamiento a la realizadora.

Florence Pugh refuses to make eye contact with Olivia Wilde during the 4-minute #Venezia79 standing ovation for #DontWorryDarling. pic.twitter.com/Xi6lJyZHbj — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 5, 2022

Esto se produce poco después de la conferencia de prensa de la película, en donde la ausencia de Pugh llamó poderosamente la atención. Este lunes, la directora y actriz de 38 años, habló sobre su nuevo thriller con los periodistas acreditados en el hotel Excelsior. En medio de las consultas de rutina, uno de los medios presentes elogió las actuaciones de las estrellas pero remarcó que era una “pena” que Pugh estuviera ausente. “¿Podés aclarar las cosas y decir si hubo disputa y, si es así ¿por qué? Porque es algo que la gente está discutiendo”, le preguntó a Wilde un periodista.

“Florence es una gran potencia, y estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a compartir con nosotros, a pesar de que se encuentra en plena producción de la película Dune. Como directora sé lo perturbador que es perder a un actor aunque sea por un día, así que estoy muy agradecido con ella y con Denis Villeneuve por ayudarnos. Estamos encantados de poder celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir lo suficientemente honrada que estoy de tenerla como protagonista, ella está increíble en la película”, respondió remarcando que la ausencia de su colega se debía a cuestiones laborales, y nada tenía que ver con un conflicto entre ambas.

“En cuanto a los interminables chismes de la prensa sensacionalista y todo el ruido que hay ahí fuera, quiero decir que Internet se alimenta solo”, continuó en su descargo. “No siento la necesidad de contribuir a que esto se siga agrandando, creo que está suficientemente bien alimentado”, concluyó.

Las versiones de una discusión y posterior alejamiento entre Pugh y Wilde cobraron fuerza cuando la actriz publicitó tímidamente el largometraje en sus redes, algo que no suele hacer con otros proyectos. A esto se sumó su curioso silencio a dos recientes publicaciones que Wilde le dedicó exclusivamente a ella. Sin embargo, lo que despertó mayores sospechas fue cómo la actriz se negó a brindarle citas a Variety sobre No te preocupes, cariño, aludiendo “compromisos laborales”. De esta forma, su palabra no forma parte de la cobertura que hizo la publicación de la película que protagoniza.