Wanda Nara viajó con su perra y asombró a sus seguidores por un curioso detalle

Si de algo no quedan dudas a esta altura, es que todo lo que hace Wanda Nara da que hablar. Dicen que después de la tormenta sale el sol y la crisis con Mauro Icardi parecería ser cosa del pasado. La pareja disfrutó de unos días de relax en familia en las exclusivas playas de Ibiza, España, y después se trasladaron a Italia. Sin embargo, hubo alguien más que acompañó a la empresaria en el jet privado, su perrita, pero un detalle muy particular captó la atención de sus seguidores.

Tras su visita a la Argentina y una escapada a las playas españolas para disfrutar con su marido y sus hijas Francesa e Isabella, la modelo se trasladó en su avión privado a Italia. “Siempre volvemos a donde fuimos felices”, escribió en un posteo que hizo para sus más de 13 millones y medio de seguidores. En las imágenes se la vio relajada en uno de los asientos, vestida con un cómodo total black, zapatillas de diseñador y accesorios en dorado para darle un touch al look.

Wanda compartió imágenes en el avión rumbo a Italia (Foto: Instagram @wanda_nara)

Además de su equipaje, viajó con un pequeño bolso de mano de Louis Vuitton, con el estampado característico de la marca. Sin embargo, en su interior no llevaba maquillajes, ni accesorios de tecnología para usar durante el vuelo, sino a su mascota. “8 am, mi cara, mi peinado y mi perrita”, escribió en una foto que subió a sus historias. Por su parte, el animal hizo una divertida cara para la foto y sacó la lengua. De esta manera, dejó en claro que, al igual que su dueña, no tiene vergüenza de posar para las cámaras.

Wanda llevó a su perrita en un exclusivo bolso de diseñador (Foto: Instagram @wanda_nara)

El bolso de la exclusiva marca de lujo, tiene un diseño especial para darle confort a las mascotas. Según la descripción del producto, cuenta con una alfombra de felpa y una red de ventilación, y de esta manera pueden garantizar la seguridad y comodidad del animal. Asimismo, tiene una correa para llevarlo al hombro, que se puede sacar fácilmente. Juntas y con todos los cuidados, ambas despegaron rumbo a Italia para pasar sus días en familia.

La empresaria eligió un exclusivo bolso de viaje de la marca francesa (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara: las empleadas domésticas de Uruguay le pidieron a Lacalle Pou que la declare persona no grata

Parece que las vidas de Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene un minuto de paz. Hace un tiempo, la hija de una de sus exempleadas los acusó de falta de pago, de hacer trabajar a su madre sin horarios ni descanso, y de dejarla en las calles de Italia sin pasaje de regreso. Posteriormente, Carmen Cisnero, sostuvo que no le pagaron lo que correspondía y que quedó varada en la casa de campo de la familia sin comida y ni pasaje de vuelta a Uruguay. Ahora, el gremio de empleadas domésticas de dicho país le pidió al gobierno de Luis Lacalle Pou, que declare persona no grata a la modelo.

El periodista Juan Etchegoyen, publicó en su programa Mitre Live, que se transmite en las redes de la radio, un audio y un escrito que le hicieron llegar del gremio, a partir del cual se hicieron eco del escándalo que involucra a Carmen y a la familia Nara-Icardi.

El periodista Juan Etchegoyen compartió el escrito de las empleadas domésticas uruguayas. Twitter: Juan Etchegoyen

“A raíz de los hechos de público conocimiento, las trabajadoras domésticas uruguayas queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara”, se pudo leer en el comunicado que tuvo un pedido para el presidente de uruguayo, Luis Lacalle Pou: “Exigimos que la señora Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”.