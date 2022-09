Justin Bieber suspendió sus shows en la Argentina: cómo tramitar la devolución del dinero de la entrada

Este martes al mediodía se confirmó la noticia que se rumoreaba desde hace algún tiempo: se cancelaron los shows de Justin Bieber programados para el sábado 10 y domingo 11 de septiembre de 2022 en el Estadio Único de La Plata, en el marco del Justice World Tour.

Ante la noticia, la productora encargada del espectáculo brindó los detalles de cómo será la devolución del dinero de quienes adquirieron sus entradas a través de tarjeta de crédito y débito.

“Lamentamos informar que los eventos de Justin Bieber en el Estadio Único de La Plata pautados para el 10 y 11 de septiembre de 2022 han sido suspendidos por cuestiones personales del artista”, confirmó el comunicado de Move Concerts a través de la red social Twitter, donde dio información sobre el reintegro del dinero.

¿Cómo será la devolución del dinero de las entradas?

La productora confirmó que la devolución del dinero se realizará automáticamente a través del sistema LivePass desde el próximo 12 de septiembre hasta el 23 de septiembre y a partir de esta última fecha, el reintegro se verá reflejado dependiendo de la forma de pago.

En el caso de los usuarios que hayan adquirido su ticket a través de tarjeta de crédito , el monto abonado se verá reflejado en el próximo resumen del mismo o el siguiente .

, el monto abonado se verá reflejado en el del mismo . En cambio, los que hayan abonado con tarjeta de débito, la devolución del dinero se verá reflejado hasta en los próximos 30 días hábiles.

Ante cualquiera consulta que tengan los usuarios de LivePass referida a la cancelación, la promotora dejó un correo electrónico para que se comuniquen: devoluciones@livepass.com.ar. En el e-mail deberán indicar el DNI y mail con el que el usuario se registró para efectuar la compra. Esta información es vital, ya que, de caso contrario, no podrán brindar una solución.

Cabe destacar que la productora Move Concerts, según pudo consignar LA NACIÓN, intentó comunicarse con el management de Justin Bierber, quien una vez finalizado su concierto en Rock in Rio este domingo 4 de septiembre viajó a Los Ángeles en vez de seguir a su próximo destino en Santiago de Chile.

Según su entorno, el cantante pop tenía abierta las tres posibilidades hasta última hora: reprogramar las fechas pendientes, presentarse en tiempo y forma o cancelarlas. Finalmente, Bieber decidió “darle prioridad a su salud” y no se presentará en los shows que estaban programados para este fin de semana.

Las palabras de Justin Bieber ante la cancelación de sus shows en Argentina

Por su parte, el cantante emitió un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram: “A principios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, precisó.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, escribió Justin Bieber a sus más de 250 millones de seguidores en Instagram.