El actor estuvo distendido en una conferencia de prensa en San Sebastián, donde será galardonado, pero se puso serio al hablar del clima

El veterano actor canadiense Donald Sutherland se encuentra en el festival de San Sebastián, en España, donde será reconocido hoy por su trayectoria con el premio Donostia. Pero por un momento, en una conferencia de prensa, se alejó de la temática de su carrera en el cine -algo que la organización del festival no esperaba- para declarar sorpresivamente algo en relación al medio ambiente: "La actitud de Naciones Unidas ante el cambio climático es una mierda", expresó.

"Hablo en serio", aseguró el actor, antes de ampliar su concepto sobre un tema que realmente parece preocuparlo: "Tengo hijos y nietos y les vamos a dejar un mundo en el que no van a poder vivir. Desaparecieron 2,5 millones de especies de pájaros y los chinos se vieron obligados a polinizar las plantas con personas ante la escasez de insectos. Ya casi no chocan insectos en el parabrisas cuando vamos por la carretera".

El actor se salió del libreto con sus declaraciones, ya que la organización de la 67 edición del Festival realizado en el País Vasco había dicho que la conferencia iba a ser estrictamente sobre la vida profesional del actor. Pero Sutherland igual se refirió al medio ambiente, y concluyó con la lapidaria crítica a las Naciones Unidas: "¿Es este el mundo que queremos? De eso deberíamos hablar".

En el plano de su profesión, Sutherland, de 84 años, aseguró que no tiene pensado retirarse luego de haber cumplido más de medio siglo de carrera. "Mi vida es trabajar. El trabajo de un actor es trabajar y esperar el siguiente papel. Amo trabajar -dijo, y acotó en tono cómico-. No puedo jubilarme. No tengo mucho dinero y todavía tengo bocas que alimentar".

El recorrido de este dúctil actor empezó en los años 1960 y lo llevó a trabajar con pesos pesados de la dirección como Bernardo Bertolucci, Robert Altman o Clint Eastwood. Dijo que no puede quedarse con uno de sus directores de sus más de 150 filmes. Sería para él como decidir "cuál de mis hijos es el favorito". Sin embargo, Sutherland aseguró que "realmente amé trabajar con (Federico) Fellini", en Casanova, en 1976.

El actor de la emblemática serie MASH, y de películas memorables como Gente como uno, Los doce del patíbulo, o La invasión de los cuerpos dijo, con añoranza, que el Hollywood actual es diferente de aquel en el que comenzó su carrera, cuando se filmaba en celuloide.

"Está bien ahora, solo que es diferente. No estoy adaptado del todo y probablemente nunca lo esté", señaló el actor, que presentó en San Sebastián fuera de concurso The Burnt Orange Heresy, un thriller dirigido por Giuseppe Capotondi.

Ante los periodistas, Sutherland rememoró rodajes, como el de El botín de los valientes, cuando casi muere de una infección filmando en la entonces Yugoslavia, o el de Los juegos del hambre, donde trabajó con la "genial" Jennifer Lawrence.

El actor, que actualmente rueda junto a Nicole Kidman la serie The Undoing, se puso totalmente serio únicamente en un momento, para defender la lucha contra el cambio climático y denunciar que la "actitud de la ONU" frente al tema es "deplorable".

Agencia AFP