El excéntrico look de Momo, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Tras una cuenta regresiva que generó una gran expectativa entre sus seguidores, Jimena Barón apareció finalmente este miércoles en sus redes sociales, tras nueve meses de silencio. El motivo de su vivo de Instagram fue presentar su nuevo tema y reflotar el vínculo con sus fans. Sin embargo, lo que todos observaron fue el nuevo look de Morrison, el hijo que la cantante tuvo con Daniel Osvaldo.

Momo, como le dicen, apareció junto a su madre pero con un estilo totalmente renovado: atrás había quedado el cabello rubio y largo. Ya no más. Ahora se mostró con la cabeza rapada y teñido de rosa.

“Hermosos, por Dios” y “Necesito hacer un pogo”, fueron algunos de los comentarios, entre sentidos y graciosos, que se leyeron en la transmisión.

Jimena Barón reapareció en las redes y su hijo Morrison se llevó todas las miradas.

Ante su audiencia digital, Jimena no pudo contener las emociones y aseguró: “Me ganaron los nervios. Me desacostumbré a Instagram. Y leo sus mensajes de cariño y no puedo...”, aseguró Barón con la voz quebrada. A su lado, el pequeño Morrison, de siete años, con un look que hizo acordar a los primeros videoclips de Eminem.

La cantante actualizó a sus seguidores con algunas novedades. La que más impactó a todos fue que anunció que su relación con el “Tucu” López llegó a su fin. “Estoy sola porque (las relaciones) me duran menos que un pote de Casancrem. Está todo bien”, dijo.

Además, como era de esperar, presentó su nuevo trabajo, “Flor de involución”. El título de la canción despertó dudas entre sus seguidores: ¿fue un palito para Daniel Osvaldo, con quien volvió a vivir durante la cuarentena?

LA NACION