Mireddys González y Ramón Ayala -mejor conocido como Daddy Yankee- se conocieron de muy jóvenes. Hace 30 años que consumaron su relación y contrajeron matrimonio. Sin embargo, las constantes señales que fue publicando la puertorriqueña en sus redes sociales, despertaron las sospechas de que estarían separados, en especial por el pedido de ayuda que posteó este martes.

Mediante su cuenta de Instagram, González reavivó las sospechas sobre una inevitable separación con el cantante de reggaeton. A pesar de los años que llevan juntos, el romance se habría terminado, según señalaron los seguidores de Mireddys tras las polémicas publicaciones que fueron tomadas como “palitos” para Daddy Yankee.

La esposa de Daddy Yankee reavivó los rumores de separación tras su llamativo pedido (Fuente: Instagram/@mireddys)

En una reciente Storie escribió: “Si vos sabés de alguna tienda en Mall of San Juan que esté buscando empleados, me lo dejás saber, porque quiero trabajar”. La solicitud corresponde a una seguidilla de avisos de igual manera que realizó con anterioridad a lo largo de los últimos meses de este 2023, en los que también redactó: “En mi currículum voy a poner: ‘experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas’”. Esta última revelación despertó especulaciones sobre la existencia de una tercera en discordia, que se habría entrometido en la feliz pareja.

Otros de los mensajes de Mireddys fueron: “No se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas” y “cuando ofendas a alguien, clavá un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sacalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos”.

Esta acción corresponde a un acto llamativo que provino de parte del artista, en el que borró todas las fotos con su esposa y la dejó de seguir en la plataforma antes mencionada. De igual manera, la mujer también quitó de la lista de seguidos a Daddy Yankee.

Las especulaciones van y vienen. Sin embargo, ninguno de los dos desmintió las versiones acerca de una presunta infidelidad y del malestar que hizo público González, que llama la atención en un contexto en el que el cantante se encuentra en su gira de despedida con el tour La Meta en Puerto Rico.

El matrimonio entre Ramón Ayala y Mireddys González dio fruto a tres hijos: Yamilet, Jesaaelys y Jeremy. Lo cierto es que en medio de las indirectas de su madre y la posible separación de sus progenitores, la segunda -quien es influencer de moda y maquillaje y cuenta con más de dos millones de seguidores- publicó en octubre un mensaje que alertó a todos los fans del reggaeton.

En el posteo, la joven escribió: “Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”. Esto último se vinculó directamente con el presunto traspié que su familia estaría pasando. Luego de ello, nunca más se refirió al tema.

El apoyo que le envió Mireddys a Daddy Yankee tras el estreno de la serie Neón (Fuente: Instagram/@Mireddys)

Asimismo, el mes pasado, el intérprete de “Llamado de emergencia” se estrenó como productor de series y lanzó en conjunto con Netflix la tira Neón, la cual causó gran repercusión en el mundo del espectáculo. Esta misma propuesta fue replicada más tarde por su esposa, quien desde las redes le envió todo su apoyo e indicó que la agregaría a su lista de reproducción. “Preparadísima para verla. No molestar”, mencionó por ese entonces. De este modo, se instaló la duda, pero con pocas certezas de momento.