escuchar

Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, podrían estar en una fuerte crisis matrimonial tras casi 30 años de estabilidad. Se conocen y están juntos desde que eran adolescentes. Sin embargo, fuertes rumores apuntan a que los problemas entre ellos son tales que, incluso, se dejaron de seguir en redes sociales. Ahora, su hija, Jesaaelys Ayala, compartió un mensaje que causó preocupación, en el que pidió calma y “dejar de sentir”.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió la hija de Daddy Yankee para su comunidad en Instagram, donde acumula 1,8 millones seguidores. El mensaje lo acompañó con una selfie en la que aparece haciendo un gesto.

La hija de Daddy Yankee lanzó un mensaje críptico en sus redes sociales @jesaaelys / Instagram

Apenas en junio de este año, el cantante y su aún esposa, casados desde 1995, felicitaron a Jesaaelys por su cumpleaños con una foto expresiva. En la instantánea aparecen juntos y unidos por un beso. La pareja tiene dos hijos más: Yamilet y Jeremy. “Hoy mi @jesaaelys está de cumpleaños. Dios te dé muchos años de vida. Eres una excelente hija. Te amo. Que cumplas muchos más”, escribió entonces la esposa de Yankee.

Daddy Yankee y su esposa estarían frente a una de las peores crisis matrimoniales @mireddys / Instagram

El rumor del supuesto peligro de pareja surgió en el programa En Casa con Telemundo, donde se dijo que ella había “encontrado algo sospechoso” y que el presunto distanciamiento, al menos virtual, era de común acuerdo. “Está claro que ambos tomaron la decisión, no es algo casual. ¿Será una estrategia de mercadeo?”, dijo la conductora que lanzó la noticia al aire. La información tomó por sorpresa a todos porque, además de las décadas juntos, Daddy Yankee reconocía a su esposa como “la jefa” y ambos forman una de las parejas más estables en el medio.

Mireddys González publicó una serie de mensajes sospechosos @Mireddys / Instagram

En las publicaciones más recientes de Mireddys González hay algunos mensajes crípticos que alimentan esta ola de rumores sobre una crisis con Yankee. Por un lado, subió una selfie, al parecer tomada en el interior de su casa de Puerto Rico, en la que indicó: “Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: Dejar que te marque. Dejar que te destruya. Dejar que te fortalezca”. Sus seguidores, como era de esperarse, le enviaron palabras de motivación: “Me niego a creer que Dy y Tú ya no están”; “Porfa dime que no terminaron tú y Daddy”; “Qué bueno que tengas presente al todopoderoso”, fueron algunas de las reacciones.

Más adelante, publicó un mensaje acerca de vivir con ánimo y gratitud. Ante las especulaciones, la comunidad virtual no pudo evitar seguir con los comentarios: “Mientras el amor de Daddy Yankee y Mireddys siga, yo seguiré creyendo en el amor”, dijo una persona.

La aún esposa de Daddy Yankee compartió un mensaje sospechoso en redes sociales @mireddys / Instagram

En una reciente entrevista del cantante con People en Español destacó el amor que tiene por su familia: “Mi esposa y mis hijos es mi tesoro, la razón por la cual trabajo día tras día para tratar de que ellos tengan una mejor vida, de hacer un legado para ellos, que no tengan las dificultades que yo he pasado en esta vida”.

Daddy Yankee se casó con Mireddys cuando tenía 19 años @mireddys / Instagram

Según se aprecia, el pasado 20 de marzo, Yankee felicitó a Mireddys con un cariñoso mensaje por los años juntos. “28′ Homerunes y los que faltan… Te amo, baby”, escribió. “Son 28 y los que faltan”, respondió ella. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o negado la potencial separación.