El famoso actor japonés Haruma Miura apareció muerto en su casa

18 de julio de 2020 • 16:30

Una triste noticia conmocionó al ambiente del espectáculo en Japón. El famoso actor Haruma Miura, de 30 años, fue encontrado muerto en su casa y todavía analizan las causas del deceso.

El joven de 30 años fue hallado en su casa en Minato Ward este sábado por la tarde y fue trasladado de urgencia a un hospital, pero para cuando arribó a la clínica ya era demasiado tarde y fue declarado muerto, según consignó The Japan Times.

La policía cree que Miura el actor se quitó la vida, ya que se encontró una nota de despedida en su casa, en la que explicaba los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión. El diario local explicó que el joven se habría ahorcado.

Corta, pero exitosa trayectoria

Haruma comenzó a los siete años a dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación y desde entonces no dejó de trabajar. Miura hizo su debut como actor en el drama de la NHK Agri y luego participó de papeles en películas como Koizora y Kimi ni Todoke.

También trabajó en distintas producciones como Ataque a los Titanes, que tuvo gran popularidad en el mundo, Bloody Monday, Last Cinderella y Gokusen. En 2015, Miura recibió un premio por su papel secundario en The Eternal Zero, una película de 2013 basada en la historia personal de un piloto de combate en tiempos de guerra.

A su vez, formó parte de en varias producciones teatrales, como la obra de adaptación japonesa del musical de Broadway Kinky Bootsque se estrenó en 2016 y en la que Miura interpretó a una drag queen.