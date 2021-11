El fastidio de Susana Giménez por la convivencia con su nieta, Lucía Celasco: “Quiero que se vaya y no se va”

Susana Giménez y Marley son una dupla infaltable en la televisión argentina. Ambos comparten pantalla desde hace ya muchos años, por lo que la vuelta de la diva a la televisión no podría haber sido de otra manera. El conductor reestrenó Por el mundo y junto a su querida amiga recorrió las calles de Miami (Estados Unidos).

Primero de noche, después de día, pero no todo fueron risas y anécdotas. Una charla entre amigos quedó registrada en cámara y Susana aprovechó para hacer público un reclamo para su nieta.

Marley manejando y Susana de copiloto. Con años de trayectoria, ninguno tiene problema para expresar sus opiniones a voz en cuello y menos si se trata de gente con la que tienen mucha confianza. Los dos debatían sobre lo difícil que es conseguir departamento en esa ciudad norteamericano y analizaban el mercado local. Un cartel de Rent (”alquila”, en inglés) sorprendió a la diva, quien aprovechó para comentar su preocupación.

“Pero Lucía, no quiero que se alquile uno de U$D 4000 por mes, lo tiene que pagar ella″, comentó en relación con su nieta, Lucía Celasco. Hace un tiempo que la joven empresaria se instaló en la casa de Susana. Mientras lleva adelante su emprendimiento, hace base en el sofá cama de la conductora. “Quiero que se vaya de casa, le digo todo el día que se va y no se va”, remató Giménez.

El enojo de Susana Giménez con su nieta - Fuente: Telefé

A partir de ahí, comenzó a enumerar -como si se tratara de un encuentro privado- aquellas cosas que le irritan de su nieta y que hacen a la convivencia una difícil tarea. “Me quemaron la pava francesa”, se quejó. Mirando a Marley, se detuvo unos segundos para comentar su fastidio. “Viste la potencia que tiene el gas acá [en Miami], en un minuto está que hierve. La dejaron como si fuera Buenos Aires y se quemó un montón”.

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, está viviendo con ella en su departamento de Miami

Susana vive en una casa espaciosa que cuenta con tres dormitorios, dos de los cuales están en la planta superior. Sin embargo, es el desorden y la forma que tiene su nieta de manejarse lo que aqueja a la conductora. “Tiene un sillón cama que lo abre y nunca más lo cierra, no saca las valijas, no cuelga la ropa”, completó. “Yo que soy una maniática, me la paso limpiando todo ¡Hoy pasé la aspiradora”, remató.

Si bien la queja podría haber quedado como tal, minutos más tarde retomó el tema. Ahora, en un local de joyas para perros. Susana, quien sabe bien manejar los errores que se pueden cometer al aire, aclaró que todo lo dicho en el auto había sido en broma.