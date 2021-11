Gastón Soffritti confesó que vive angustiado desde que entró en MasterChef Celebrity: “Me tortura”

Esta semana comenzó la tercera temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe y ya se pudieron vivir momentos memorables. Uno de los concursantes de este ciclo es Gastón Soffritti quien confesó cuál es su mayor miedo desde el momento en el que decidió participar.

La revelación por parte del actor se dio luego que Santiago del Moro advierta a los participantes que el peor plato del miércoles quedaría comprometido de cara a la gala de eliminación. Si bien pasaron pocos programas, el domingo se conocerá al primer eliminado de este nuevo año.

Video Gastón Soffritti MasterChef

“Eso es algo que me tortura, me despierto todos los días a las 4 de la mañana pensando en recetas y en si me voy primero. No, por favor”, expresó Gastón ante la cámara. Cabe recordar que Soffritti fue salvado por el jurado en la última instancia.

El polémico y afrodisíaco plato de Gastón

“Voy a hacer un risotto con camarones”, dijo el actor ante los jurados en el primer programa del certamen. “¿Risotto? ¿No viste las temporadas anteriores vos? Cada vez que se hace un risotto se arma un escándalo acá”, le contestó Germán Martitegui. “Pero lo hago bastante bien, eh. me tengo fe”, aseguró Gastón que hizo equipo con Tití Fernández, la Tigresa Acuña y Peque Pareto dentro de la consigna “menú de crucero”.

Gastón Soffritti confesó los temores que vive en la competencia de MasterChef https://www.instagram.com/stories/gsoffritti/2678675196275981507/

“Lo estoy pensando medio afrodisíaco, no sé si va o no va. Voy a probar con unas nueces o unas almendras”, detalló el actor. “¿Eso es lo afrodisíaco?”, preguntó Damián Betular. “Claro”, respondió el joven. “Bueh...”, lanzó el pastelero no muy seguro.

“Yo me tengo fe y digo: ‘Este va a ser el plato del inicio’. No tengo la sensación de que está mal lo que estoy haciendo y digo: ‘Voy a seguir en la mía’”, se defendió Sofritti, quien recibió muy buenos comentarios por parte de los jueces con su risotto con camarones, puerro, cebolla de verdeo, nueces y vino blanco.

“Me sorprende el punto al dente de este arroz, con la variedad de arroces que utilizaste. Es muy difícil y lo lograste. La acidez que tiene del vino está muy bien, está perfecta, no se pasa y está presente”, le dijo Martitegui. “Acá hay una sorpresa en el gusto: se siente el camarón, el arroz, el almidón, te dan ganas de comer más”, confesó Donato De Santis.