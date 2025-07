El fenómeno de Margarita en vivo: 28 cuadros musicales, 130 cambios de vestuario y una sorpresa para todos los fans

La magia se vivió en cada función. Tras agotar 14 fechas en el Movistar Arena y completar otras 13 durante las vacaciones de invierno en Tecnópolis, Margarita en vivo se consagró como el gran fenómeno familiar del año. Más de 230.000 “soñadores” fueron parte de este universo mágico creado por Cris Morena. A partir del 1 de agosto, los seguidores de este fenómeno televisivo podrán volver a revivir el show en HBO Max.

Tras sus presentaciones de verano en el Movistar Arena, Margarita en Vivo agotó todas las funciones de invierno en Tecnópolis Margarita/Dale Play

Una puesta imponente, vestuarios deslumbrantes, coreografías súper pegadizas y una historia emocionante compusieron cada función de Margarita. Fueron en total 28 cuadros musicales, 130 cambios de vestuario, efectos especiales, vuelos sobre el público y pantallas gigantes.

“Mi vestido azul”, “Que nos volvamos a ver” y “Flores amarillas” fueron algunos de los hits que el público pudo volver a corear, además de las nuevas “Corazones rojos”, “Mucho, poquito o nada”, “EmotiHadas y “Hay un cuento”, interpretado junto a Yami Safdie. Sin embargo, la magia no sólo se vivió arriba del escenario. El universo de Margarita sumó un verdadero salto con un predio completamente intervenido para que la emoción empiece mucho antes de que se levante el telón. Quienes llegaron temprano pudieron disfrutar de espacios lúdicos, juegos interactivos, propuestas gastronómicas y zonas especialmente diseñadas para que la previa también fuera parte del plan y el espectáculo un punto de encuentro.

Isabel Macedo, imponente en el escenario de Tecnópolis Gerardo Viercovich - LA NACION

Uno de los momentos más emocionantes de estas vacaciones de invierno se vivió en la función de cierre, cuando Cris Morena subió al escenario para agradecer el “amor” y la “entrega en este recorrido”. Como broche de oro, los protagonistas de la serie le regalaron al público una canción inédita: “Quiero una luz”, un anticipo de lo que se verá próximamente en la segunda temporada.

Antes de que se cierre el telón, la creadora de este suceso juvenil hizo un anuncio muy particular: a partir del 1 de agosto, Margarita, el musical desembarcará en la pantalla de HBO Max. Un especial íntimo y emotivo que destacará los mejores cuadros musicales y la fuerza interpretativa del elenco.

Segunda temporada en marcha

La segunda temporada de esta serie que significó el gran regreso de Cris Morena a la pantalla chica ya es un hecho. Mientras que desde las redes sociales se postean algunos adelantos de lo que será la nueva historia, el elenco liderado por Mora Bianchi ya comenzó las grabaciones en Montevideo, Uruguay. “Estoy feliz porque Margarita 2 vino enseguida. En Max están muy contentos con todo lo quepasó con la primera temporada y fue muy impresionante cómo tuvieron nuevos suscriptores en todos lados”, le dijo Cris Morena a LA NACION en medio del rodaje en el país vecino.

Al igual que los shows de Tecnópolis, esta nueva entrega, a la que su autora define como “diferente, más aguerrida y cargada de aventuras”, impacta por sus números. Tendrá 78 locaciones, más de 300 profesionales detrás de cámaras, 1700 extras, 20 protagonistas y dos unidades de filmación de interiores y exteriores en las que se filma a dos cámaras.

“No te puedo explicar los nervios que me agarraron cuando me dijeron que había que hacer una segunda temporada (…). Tuve que ponerme a componer. Yo me paso todo el día escribiendo, pero es distinto cuando tenés que hacerlo. Siento de todo, me agarra como miedo. Digo: ‘No voy a poder componer nada’. De pronto las canciones siempre aparecen”, confesó la creadora de hits como “Rinconcito de luz”, “Pimpollo” y “Corazón con agujeritos”, entre otros éxitos.

Si bien aún no hay fecha de estreno confirmada, se supo que la serie próximamente llegará a la televisión abierta mexicana y a HBO MAX Brasil, dos de los mercados más importantes de la región. También se verá en Estados Unidos, según adelantó la productora.