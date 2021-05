Tras la cautelar, Mariano Iúdica estalló contra Horacio Cabak: “Te hacés el canchero”

Luego de ausentarse del programa y de haber conseguido que la Justicia concediera una medida cautelar para impedir que se den detalles de su separación, Horacio Cabak volvió a ocupar su silla en Polémica en el bar y, una vez más, se explayó sobre el tema desde la pantalla de América.

“No hay nada referido a mi vida privada que se pueda mencionar. Yo no voy a hablar de mi vida privada. Hay una resolución de un juez que dice que no se habla más del tema. Y ya está”, resumió, encogiéndose de hombros. Y agregó: “El juez dice que nunca se debió haber hablado de este tema. Nunca debió ser tema de conversación para nadie”.

Su compañera Andrea Campbell, quien además es abogada, dio entonces su opinión sobre la decisión judicial: “En un punto, es acallar a la prensa. Es como una campana debajo de la cual vos ponés un derecho, una situación, y el juez dispone que de eso no se habla y que se lo va a tutelar, mientras se tramita en paralelo la causa. Si en este caso no hay otra causa, esto va a tener un plazo determinado y se cae”.

“Para mí es una contradicción”, sumó Chiche Gelblung, y el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, coincidió. Sin embargo, cuando iba a fundamentar su opinión, fue interrumpido por Cabak. “El juez decidió esto por dos motivos muy puntuales. Uno tiene que ver con la privacidad, la difusión de mensajes privados y mi vida privada que no debe ser debate de nadie. El otro son mis dos hijos, que son menores. El juez dijo que este tema nunca debió ser tocado en público”, insistió.

“Pero los mensajes los reveló la madre de los menores”, apuntó Gelblung, haciendo alusión a que fue su esposa quien facilitó información de sus supuestas infidelidades a los medios. Y Cabak respondió: “La difusión de mensajes privados también configura un delito”.

“Que se lo explique a tu mujer”, respondió el conductor, sin levantar la voz y mirándolo a los ojos. “La sanción punitoria es de 300 mil pesos”, sumó Campbell.

Y entonces, Iúdica volvió sobre el tema de la contradicción del protagonista del escándalo: “Si vos hoy no publicabas esos tuits, venías y hablábamos sobre el divorcio de Bill Gates, hablábamos de Joe Biden”, explicó, aludiendo a los mensajes que anunciaban la medida judicial que el panelista compartió en su cuenta de Twitter.

“Es que hoy a la mañana iba a haber una comunicación oficial a todos los medios porque el juez no solo tomó la determinación de comunicárselo a equis medios, sino que dijo que todos esos medios, más todos estos otros, más todos estos portales y todas estas radios nunca debieron haber tocado este tema porque es de la esfera privada de una persona”, volvió a insistir el protagonista del escándalo, desde el programa de América.

“La transgresión la comete tu mujer, que es la madre de los menores“, retrucó Gelblung. Y Cabak expresó: “Mi mujer no trabaja en los medios. Yo cuando me senté acá el primer día dije que lo que yo tuviera que resolver iba a resolverlo muy lejos de los medios. Y no me refería solamente a lo que tengo que resolver con mi mujer, sino a lo que estaban diciendo”.

“Si vos ibas a lo de tu abogado, Fernando Burlando, sacabas esa cautelar y desaparecías una semana, nada de eso hubiera pasado”, le reprochó el conductor.

“Tengo 51 años y la tranquilidad de sentarme acá con la conciencia tranquila. Cada vez que aparecía alguien para inventar algo, dije que no era verdad. No importa cómo arrancó el tema. Mi mujer no trabaja en los medios. ¡No la metas!”, expresó ofuscado, mirando fijo a Iúdica. “Yo tengo una vida privada y una vida pública. Hace 27 años que protejo mi vida privada, a mis hijos no los expongo”, dijo. Y fue más allá: “Yo tengo un trabajo distinto, pero mis hijos hace una vida normal. Con todo lo que sucedió, salieron a inventar cosas de mi vida privada y yo eso no lo puedo permitir. Yo tengo previsto, y lo he conversado con mi abogado, hacer lo que tengo que hacer. Y no se trata de venganza o de rencor; hay cosas que pasaron que no deberían haber pasado y cosas que se dijeron que no se deberían haber dicho. Lo que tengo que hacer es resolver estas cosas en la Justicia, y nadie se va a enterar quién, cómo ni qué me dijo”.

“Pero si llevás a la Justicia a alguien de los medios, sí se va a saber”, refutó Iúdica, y continuó: “A veces me parece que pecás de ingenuo, y eso que conocés el medio como nadie”. Y luego, cuando le cuestionaron el comportamiento “provocador” que había mantenido en sus redes sociales ni bien estalló el escándalo, Cabak dijo que él siempre se comportó del mismo modo. “Yo me divierto, juego, provoco, me sumo a chistes... ¿Es un delito lo que yo cometí? No hay ningún tuit mío que pueda generar un delito”, señaló el exmodelo.

“Te lo dije el día que comenzó y volvés a incurrir en la misma canchereada de la otra vez”, recriminó el conductor, en relación a los tuits del exmodelo. “Te hacés el canchero. Te lo digo de corazón. No hagas nada o hacé todos los juicios que quieras. Me acabás de contestar con el mismo nivel de canchereada. Yo hubiera preferido que en ese momento no hagas nada, que te quedaras tranquilo una semana. ¡Vos sabés de medios más que nadie!”, expresó Iúdica, exaltado.

“A mí no se me ocurriría decirle a otro lo que tiene que hacer”, criticó Cabak. “Te conozco, no sos un desconocido, sos un compañero de trabajo que vino acá por mí”, respondió el conductor.

LA NACION