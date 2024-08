El fuerte descargo de Alejandro Fantino tras el aumento a los senadores: “Van a terminar mal”

Escuchar

Luego de que se conociera la noticia de que los senadores cobrarán un aumento en sus dietas que llevará sus ingresos mensuales a $9 millones en bruto, el periodista Alejandro Fantino realizó un fuerte descargo en el programa que conduce en la señal de streaming Neura Media. “Qué triste, qué asco, qué raza tan deleznable. Estos van a terminar mal, no se aguanta más esto”, consideró.

“Lo de los senadores es vomitivo, inmoral, desagradable, una provocación. Brutos, si decís que te cambian la vida... Muchos vinieron de otro palo para salvarse ahí porque les iba para el ojete en sus profesiones. ¿Dónde iban a ganar 9 palos si no era ahí?”, agregó.

El conductor también aseguró que el Estado es un “botín de guerra” para los legisladores, que tras paritarias del sector establecieron una suba de 6,5% en dos tramos -el primero retroactivo al 1° de julio y el segundo del 3%- que comenzará a regir desde el 1° de agosto .

En tanto, Fantino también apuntó contra la vicepresidenta y líder de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel: “Este poder pertenece a Victoria Villarruel, la cual ya creo que no tiene retorno con [Javier] Milei. Es raro todo esto. Este es el imperio, el territorio de Villarruel. Esta es toda tuya, Vicky, sos la presidenta del Senado; esta medallita es toda tuya”.

De esta forma, diferenció el proceder de la vice del que tuvo el responsable de Diputados, Martín Menem, cuando los legisladores de la Cámara baja también se otorgaron un aumento en las dietas. “Martín Menem lo desenganchó, salió de este barro y de esta mugre. Dejó la vara alta porque desconectó el aumento”, destacó.

“Rómpanlos en pedazos, no cedan con estas ratas inmorales que no se pueden llevar 9 palos cada uno”, arengó el conductor en su reclamo y marcó: “Que la devuelvan los libertarios. Pongan la cara de los senadores libertarios, expónganlos en redes, métanle para adelante. Es ahora, papá, que la sientan”.

Finalmente, le envió un mensaje al presidente Milei -con quien afirma tener una excelente relación- y le pidió que escriba un mensaje públicamente condenando la situación. “Sé que son poderes independientes los tres, pero el Presidente tiene que dar una referencia de lo que piensa sobre eso. Esto enoja mucho a la gente”, concluyó.

La respuesta de Milei

Pocas horas después llegó la reacción del primer mandatario. “ El aumento de sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino ”, escribió en su cuenta de la red social X.

“Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos”, dijo el líder de La Libertad Avanza (LLA).

EL AUMENTO DE SUELDO DEL SENADO ES UNA TRAICIÓN AL PUEBLO ARGENTINO



Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de… — Javier Milei (@JMilei) August 19, 2024

Y siguió: “En este sentido, expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES. ¿Quién cobra 9 palos por mes? NADIE. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos”.

