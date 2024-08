Michael Keaton no lamenta la cancelación de un film en el que volvió a interpretar uno de sus roles más icónicos: “Mucha diversión, y un gran cheque”

Escuchar

En pocas semanas, Michael Keaton regresará a los cines para componer una vez más a Bettlejuice, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera. En ese film, Keaton trabajó por primera vez con el director Tim Burton, quien luego lo elegiría para componer a Batman, otro de sus roles más importantes. Y en una reciente entrevista, el actor se refirió a la experiencia de interpretar nuevamente a Bruce Wayne, en un largometraje que nunca verá la luz.

Michael Keaton interpretando al Batman de Tim Burton

En el marco de una charla con la revista GQ, Keaton se refirió a su experiencia en Batgirl, un film que a pesar de estar prácticamente terminado, Warner Bros decidió archivar debido a razones principalmente de impuestos. En esa producción, el intérprete compuso una vez más a Batman, aunque ese trabajo no estará nunca a disposición del público. Y en referencia a ese trabajo, Keaton aseguró: “No, no me interesó eso. Fue mucha diversión, y un gran cheque”.

Michael Keaton junto a Tim Burton VALERIE MACON - AFP

Aunque su postura fue motivo de sorpresa, y en referencia a los directores de Batgirl, Adil El Arbi y Bilall Fallah, el intérprete luego agregó: “Me gustan esos chicos. Son buena gente. Yo pujé por ellos. Yo quería que las cosas les salieran bien, y pienso que se sintieron muy mal, y eso me hizo sentir mal a mí”.

Por último, y sobre el enorme impacto que supuso el díptico de Batman dirigido por Burton, Keaton aseguró: “Él se merece un gran reconocimiento, lo cambió todo para siempre. Hay una enorme posibilidad de que no tuviéramos al universo Marvel o al de DC, sin el trabajo de Tim Burton. Aunque él fuera muy cuestionado y puesto en duda”.

Batgirl, el film que Warner decidió archivar

Imagen del film Batgirl

En Agosto de 2022, Warner anunció la que fue una de sus determinaciones más polémicas: no estrenar, ni en el cine ni en ninguna plataforma digital, la película de Batgirl protagonizada por Leslie Grace y con una participación especial de Michael Keaton en el rol de Batman.

Durante una entrevista en los medios franceses, Bilall Fallah, uno de los directores del largometraje, reveló que cuando se enteró de la noticia intentó salvar algunas escenas con su teléfono, pero que al poner manos a la obra, se dio cuenta de que sus accesos al material habían sido bloqueados. “No, no tenemos nada. Adil [El Arbi, codirector del film] me llamó y me dijo: ‘¡Adelante, grabá todo con tu teléfono!’, así que fui hasta la computadora, pero... ¡Todo se había ido! Los dos dijimos: ‘¡Mierda! No nos quedamos ni siquiera con las escenas en las que sale Batman [Michael Keaton]’”, expresó durante una charla.

El desesperado intento de los directores por recuperar parte de Batgirl, uno de los “descartes cinematográficos más caros de la historia” por parte de Warner Bros. instagram.com/fallahbilall

En esa misma conversación, los dos directores confirmaron que todavía faltaban rodar algunas tomas y que casi ninguno de los efectos especiales estaba incorporado en la edición, por lo que incluso aunque hubiesen querido distribuirla de forma pirata, no hubiesen podido. Según Fallah y Adil, Warner les dijo que la cancelación de la película se debía a un cambio estratégico y a cuestiones de management, ya que debían ahorrar algo de dinero.

Batgirl estaba centrada en la vida de Barbara Gordon, la hija del comisario de Ciudad Gótica que decide adoptar la identidad de Batichica para combatir el delito. Protagonizada por Grace, marcaría el retorno de Michael Keaton en la piel de Bruce Wayne, el rol que interpretó en Batman y Batman Vuelve, a las órdenes de Tim Burton.

Leslie Grace había sido la elegida para interpretar a la heroína

“Los expertos del estudio insisten en que la decisión de eliminar a Batgirl no fue impulsada por la calidad de la película o el compromiso de los cineastas, sino por el deseo de que la lista de películas de DC del estudio tuviera la escala de un éxito de taquilla”, indicaron oportunamente desde Variety, en donde también explicaron que el film fue presupuestado para verse directamente en los hogares a través de Max, y no en cines.

La versión del New York Post es muy distinta: el diario asegura que el estudio había comenzado a realizar proyecciones de prueba y que las reacciones del público no fueron nada buenas. Ante esta situación, Warner habría decidido “reducir sus pérdidas y velar por el futuro de la marca”.

