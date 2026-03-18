El fuerte descargo de Cande Molfese tras recibir críticas constantes por su apariencia física: “Son todas mujeres”

Este fin de semana, Cande Molfese compartió en sus redes sociales un video mostrando su desayuno en Punta Cana, donde se encuentra de vacaciones con su familia. Sin embargo, lo que parecía un contenido cotidiano terminó generando una ola de comentarios negativos sobre su apariencia. Frente a esta situación, la actriz decidió no quedarse en silencio y salió a responder con firmeza a quienes la cuestionaron.

Cansada de los comentarios, la ex Violetta decidió volver a grabarse para TikTok, pero esta vez con la intención de responder a quienes la criticaron en redes sociales. En un primer momento, reveló su sorpresa por la repercusión que había tenido su video anterior. “Nunca pensé que iba a tener que hacer un video de este tipo. Realmente me quedé muy impresionada por mi video anterior, que si no lo vieron, les muestro mi desayuno”, expresó.

Cande Molfese le hizo frente a las críticas (Captura: TikTok @candee.molfese)

Luego, la actriz hizo foco en los comentarios que apuntaban a su apariencia y cuestionó el tono de las críticas. “No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo con respecto a mi apariencia. Es una agresión que me deprime muchísimo. Es muy triste porque en general son todas mujeres. ¿Qué necesidad?”, señaló, visiblemente afectada por la situación.

En esa misma línea, también se refirió a la idea instalada de que, por ser una figura pública, debería aceptar este tipo de mensajes. “Esto de que tengo que recibir críticas por estar expuesta... La verdad, no es así. Me duele. Me genera inseguridad. No lo puedo creer”, sostuvo, dejando en claro el impacto que tuvieron los comentarios en su vida personal.

Las críticas se dieron durante sus vacaciones en Punta Cana (Foto: Instagram @candemolfese)

“Yo trato de mostrarme lo más natural posible. Sí, tengo treinta y cinco años, me conocen desde que tengo diecinueve. Y sí, pasaron años en el medio, crecí, por suerte, gracias a Dios. Soy una persona que no tengo ningún tipo de intervención en la cara. No me hice nunca nada, le tengo pánico”, expresó, además de que sumó: “Hoy estoy conforme y feliz con quien soy”

En ese mismo tono, también se dirigió de manera directa a quienes la critican: “Entonces, a vos, que estás del otro lado y escribís todas esas cosas tan negativas hacia mí, que no te hice nada, simplemente te estoy mostrando mi tostada con palta y huevo, me pregunto: ¿qué te pasa por la cabeza?”.

Ya hacia el final, dejó una reflexión más amplia sobre los estándares actuales y cómo impactan en las personas: “Me quedé muy impresionada del concepto de belleza que tenemos hoy en día en el 2026. El tiempo pasa, la vida pasa y es así”.