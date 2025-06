La actriz Cande Molfese reveló que se encuentra en un gran momento a nivel personal. Tras semanas de especulaciones y hermetismo sobre su vida privada, la artista decidió compartir públicamente una feliz noticia. En declaraciones recientes, Molfese no solo confirmó su nuevo estado sentimental, sino que también contó como fue el inicio de esta nueva etapa amorosa.

Cande Molfese contó cómo comenzó su relación con su novio

¿Quién es el nuevo novio de Cande Molfese?

El hombre que conquistó el corazón de Cande Molfese se llama Joaquín y, según reveló la propia actriz, es un productor teatral. Este dato es fundamental, ya que el ámbito laboral fue el escenario de su primer contacto. La confirmación del nombre y la ocupación de su pareja llegó durante una entrevista que Molfese concedió el miércoles 18 de junio al programa Resumido, que conduce Chino Leunis en la plataforma Luzu.

Cómo se conocieron Cande Molfese y Joaquín

El inicio de esta historia de amor tuvo un marco teatral. Cande Molfese relató con precisión el momento en que sus caminos se cruzaron. “Lo conocí trabajando”, afirmó la actriz en Resumido. Detalló que Joaquín era el productor de la obra en la que ella participaba durante la temporada de verano. En ese entonces, Molfese realizaba un reemplazo de su colega Sofi Morandi.

La actriz se encuentra en un gran momento laboral y se destacó en la última edición de Bake Off Famosos gentileza Telefe

El flechazo, al menos por parte de ella, fue instantáneo. “Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘Es él’”, subrayó Cande, describiendo la fuerte impresión que le causó Joaquín desde el primer instante. Este encuentro fortuito en los pasillos de un teatro marcó el comienzo de un vínculo que, meses después, se consolidaría en una relación formal.

“Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí”, admitió entre risas durante la entrevista. Para confirmar sus sospechas sobre la disponibilidad de Joaquín, recurrió a una colega. “Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, que me dijo que estaba soltero”, contó.

La actriz y el productor disfrutaron de una escapada romántica a Brasil

Una vez confirmada la soltería del productor, Molfese no dudó en tomar la iniciativa. Reconoció que desplegó una estrategia para captar su atención: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”. El punto de inflexión ocurrió en una fiesta, donde Cande decidió sincerar sus intenciones sin rodeos. “Así que yo lo acosé en una fiesta”, declaró con total franqueza.

Cuánto tiempo llevan juntos Cande Molfese y Joaquín

La relación entre Cande Molfese y Joaquín ya tiene una base sólida. “Estoy hace seis meses”, precisó la actriz en el programa de Chino Leunis en Luzu. Esta declaración sitúa el inicio formal del noviazgo aproximadamente a mediados de diciembre de 2024 o principios de enero de 2025.

La pareja comparte su cotidianeidad hace ya seis meses

Este lapso permitió la consolidación del vínculo, al haber atravesado los primeros meses de enamoramiento, una etapa que la propia Cande Molfese describió como muy especial, “donde hasta los pequeños detalles cotidianos generan ternura. Estoy tipo ‘¡ay, dejó las medias tiradas, qué amor!’”. “Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”, concluyó a modo de reflexión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.