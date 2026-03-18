Evangelina Anderson contó la verdad detrás de su histórica rivalidad con Wanda Nara

Evangelina Anderson volvió a referirse a uno de los enfrentamientos más recordados del espectáculo argentino y, por primera vez, contó en profundidad cómo se originó su histórica rivalidad con Wanda Nara. Lo hizo en el streaming de Martín Cirio, donde repasó los comienzos del conflicto que se remonta a principios de los 2000.

Según explicó, todo comenzó en un boliche del barrio de Palermo, cuando coincidió con Maxi López, mucho antes de que el futbolista iniciara su relación con Nara. “Antes de que Wanda conozca a Maxi lo conozco yo en INK. Fui a bailar, había muchos periodistas y Maxi me vino a hablar. Pero no pasó nada”, aclaró.

Wanda Nara y Evangelina Anderson en su juventud (Foto: Redes Sociales)

Ante la consulta de si hubo intención de conquista por parte del jugador, Anderson fue directa: “Sí, pero no pasó nada”. En ese sentido, remarcó que el encuentro fue breve y sin mayor trascendencia en su vida personal. Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando comenzó a circular en los medios.

“Me acuerdo que a los dos días salió en una revista de chimentos, con esos recuadros chiquitos. No era algo importante y pasó bastante desapercibido”, rememoró. Pero el verdadero conflicto estalló tiempo después, cuando una nueva publicación volvió a mencionar a López en relación con ella, en un contexto completamente distinto.

“Yo estaba soltera y salió una nota que decía ‘La soltera más codiciada’, con varios nombres de hombres que habían querido conquistarme, y apareció Maxi. El tema es que él ya estaba con Wanda cuando salió eso. Entonces ella pegó el grito en el cielo”, explicó.

Evangelina Anderson y Wanda Nara se reconciliaron en televisión (Foto: Telefe)

A partir de ese momento, la tensión escaló rápidamente. Anderson recordó que Wanda Nara salió a desmentir la versión en los medios y lanzó comentarios que la afectaron. “Dijo algo como que jamás él se iba a fijar en una chica como yo. Y estábamos las dos en la tapa de la revista”, contó.

En aquel entonces Evangelina tenía 20 años y admitió que la exposición mediática la afectó profundamente. “Ella me atacaba, yo me defendía y la pasaba super mal. Yo odio el conflicto, soy muy sensible y lloraba”, confió sobre aquel período.

Con el paso del tiempo, la rivalidad se consolidó como una de las más comentadas del ambiente, con cruces indirectos, versiones y años de distanciamiento. Sin embargo, el vínculo dio un giro inesperado en los últimos años. Tras su separación de Martín Demichelis y su regreso a la Argentina, Evangelina Anderson se instaló junto a sus hijos en el Chateau Libertador, el mismo edificio donde reside Wanda Nara. La cercanía cotidiana facilitó un acercamiento que parecía impensado tiempo atrás.

Además, la relación entre sus hijos fue clave para recomponer el vínculo. Mientras los más grandes comparten las inferiores de River Plate, las más pequeñas entablaron una amistad que terminó por acercar a las madres, tanto en lo personal como en lo profesional, especialmente luego de coincidir nuevamente en el ámbito laboral.