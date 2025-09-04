La polémica declaración de Cande Molfese que dejó a todos preocupados

Cande Molfese volvió a robarse todas las miradas en redes sociales pero esta vez no por el fin o el inicio de un vínculo amoroso. La influencer fue blanco de fuertes críticas tras relatar cómo la afectó modificar su alimentación: en un viejo video en Luzu TV dijo que a partir de cambiar la dieta “empezó a ver hadas”. Obviamente, el clip generó un gran revuelo y produjo una ola de comentarios en broma y otros que alertaron sobre los trastornos de alimentación, problemas en la vista y otras afecciones.

Cuando Cande era parte del programa Antes Que Nadie (Luzu), dejó una polémica frase que dejó atónitos a Mica Vázquez, Diego Leuco y Martín “El Trinche” Dardik, sus compañeros de piso. “Desde que cambié mi alimentación, empecé a ver hadas“, aseveró la modelo y los demás empezaron a preguntarle cómo sucedió para intentar comprender lo que estaba relatando.

Cande tiene más de 7,5 millones de seguidores en Instagram (Foto: @candemolfese)

“Yo veo hadas, te juro que sí, es increíble cuando me pasa”, dijo Cande con una sonrisa. “¿Por qué te reís?”, le preguntó Mica ante el desopilante relato de la panelista. “Porque es hermoso verlas”, respondió rápidamente la exnovia de Gastón Sofritti.

“No me pasa siempre, es algo que me pasa cada tanto y cuando las veo son todos brillos en el aire”, siguió su relato. “¿Son como destellos?“, indagó Leuco. “Son destellos en el aire y muchas y alrededor mío. Veo hadas, chicos. Las veo en el aire“, concluyó la creadora de contenido, que actualmente tiene más de 7,5 millones de seguidores en Instagram.

La publicación del video produjo una gran variedad de comentarios en X

La grabación no tardó en difundirse masivamente en las redes sociales, sobre todo en X, y produjo una catarata de reacciones, que no se hicieron esperar por parte de los usuarios. Muchos se tomaron el video para hacer bromas mientras que otros se preocuparon por los síntomas que mostraba Cande.

“Esta generación está completamente perdida”, comentó uno de ellos. “Ver destellos de luz, conocidos como fotopsias o fosfenos oculares, pueden ser inofensivos si son esporádicos y se deben a presiones sobre la retina, como frotarse los ojos. Si los destellos son repentinos, recurrentes, pueden ser un síntoma de un desprendimiento vítreo. Avísenle”, advirtió otro internauta. “Yo también las veo cuando me baja la presión o me paro rápido”, comentó otra.