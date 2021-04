El furioso descargo de Viviana Canosa contra quienes la tildaron de “hueca”

Primero en las redes sociales, y luego en su programa Viviana con vos (A24), la periodista Viviana Canosa se refirió a una nota publicada sobre ella titulada “La rebeldía hueca” y contraatacó: “Qué fácil es llamar ‘hueco’ y de ‘derecha’ a la verdad”.

Crítica con las medidas del Gobierno en el marco de la pandemia y protagonista de varias polémicas en el último año, Canosa fue recientemente cuestionada por la Defensoría del Público en relación con sus dichos sobre el coronavirus. En un comunicado, el organismo indicó que “la conductora mediatiza un discurso que promueve el pánico social, la alarma y desinformación acerca del sistema de testeos”.

Tras conocerse estas declaraciones, la revista Noticias publicó su nuevo número con la imagen de la conductora en la tapa y el texto: “Su prédica histriónica encarna el negacionismo del Covid. Éxito en redes. La incomodidad de América TV, entre el rating y el fake-periodismo”.

Por esta razón, Canosa hizo un descargo preliminar en Twitter y anticipó que por la noche del viernes, en su ciclo televisivo, continuaría con su réplica a la publicación.

Viviana Canosa hizo un breve descargo en Twitter tras la publicación de la tapa de revista Noticias y anticipó que respondería en su programa de televisión Twitter: @vivicanosaok

Una vez comenzado el programa, junto a su equipo, la periodista analizó al aire el contenido de la nota y sostuvo: “Esto para mí, es manipular desde el poder. Es todo mentira lo que dicen”.

“A ver, prédica histriónica te la compro, me parece que es interesante, soy histriónica. Éxito en redes, me hago cargo. Pongamos éxito, programa exitoso”, continuó. Sin embargo, las líneas siguientes provocaron su enojo en vivo.

“Ninguna incomodidad de América TV, chicos. Laburo para Vila, Belocopitt, Parodi, Hochbaum, hablo todos los días con ellos, tengo la mejor relación. No me pongan un problema con América que no tengo”, sentenció. En cuanto al “negacionismo del Covid”, Canosa manifestó que no tiene un discurso único, sino que invita a médicos como Pedro Cahn y cuenta lo que pasa en el resto del mundo.

Viviana Canosa le respondió a la revista Noticias - Fuente: A24

“¿Cómo voy a negar una pandemia semejante, chicos? Absurdo, imposible, incomprobable”, arremetió. “Rating tenemos, y mucho, les agradecemos un montón. El fake lo hacen ustedes con todo lo que pasa en la Argentina. Dice Dolina que la educación no es urgente ¿hizo Noticias tapa con el vacunatorio VIP? ¿Hizo con todo el choreo de la Televisión Pública, los bolsos y los millones? ¿Hizo algo de eso?”, finalizó su descargo.

LA NACION