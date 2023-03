Thelma Fardin aseguró que intentará contener a Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammón: “Está destrozado”

escuchar

La actriz Thelma Fardin reveló este miércoles que está en contacto con Lucas Benvenuto, el joven que acusó a Jey Mammón por presunto abuso sexual. “Recién hablamos y está destrozado. Voy a estar para lo que necesite”, afirmó.

Fardin, quien denunció a Juan Darthes en 2017, destacó el paso dado por el denunciante. “Yo no voy a hablar por él. Si voy a intentar contenerlo y me hubiera gustado tener a alguien cuando me tocó estar ahí a mí”, expresó en declaraciones a C5N.

Y agregó: “Él está sufriendo porque escuchar a tu victimario decir que fue una relación de amor y contención. A los 16 años, sin dudas que era una persona absolutamente vulnerable”, dijo.

Fardin consideró “poco probable” que avance un “Juicio por la Verdad” tal como pidió Mammón en su video, en caso que prospere una causa por “calumnias e injurias”. “Los delitos son de instancia privada pero no en la infancia, son de instancia pública. Si la víctima no quiere seguir hablando del tema, hay que respetar el derecho de la víctima por sobre el del victimario”, aclaró.

A su vez, cuestionó parte del tratamiento dado a este tipo de denuncias. “Es perverso que digan que uno pueda buscar fama a través de esto, cuando solo se nos pone al asador. De todos modos, creo que hubo un gran avance y se dice explícitamente en los programas que hay que creerles a las víctimas”, señaló.

La actriz destacó, no obstante, el abordaje que se la dado a las denuncias de abuso en los medios, e hizo especialmente hincapié en la cuestión del paso del tiempo. “Hace cinco años no hablábamos así. Logramos poner sobre la mesa la cuestión de la prescripción, y que hay muchas víctimas”, expresó.

Así, se refirió a su caso y al de otras artistas. “Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos fueron silenciadas por Juan Darthés porque no tenían paraguas en la Justicia para denunciar y nadie decía que era por proscripción. [Ahora] hay que agradecerle a Lucas por poner su nombre”.

El descargo de Mammón

“Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, no sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando. Es nuevo para mí”, indicó, y continuó: “Hace una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados los que les voy a decir y no me sale, no puedo. No tengo las fuerzas”.

Luego, ya quebrado, negó las acusaciones en su contra: “Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”.

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra: "Yo no abusé, lo niego rotundamente"

A continuación, admitió la relación con Benvenuto y aseguró que lo conoció cuando el joven tenía 16 años. “Ese vínculo desde el día cero que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor, contención, consentimiento. Nada más alejado de drogarlo, violación, abuso. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. Necesito hacerlo porque me hace m... escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad que se los vuelvo a decir: tampoco es cierto”, enfatizó.

Con respecto al denunciante, Jey expresó entender que “Lucas necesita sanar su historia” y volvió a defender su inocencia. Además, negó buscar un pacto económico y dejó en claro su pedido: “El daño que se me está haciendo es tan enorme que necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están”. “Necesito recuperar mi vida”, remarcó.

