El gesto de Valentino López que evidenció cómo es su relación con L-Gante

Desde que Wanda Nara y Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, oficializaron su noviazgo a principios de noviembre de 2024, los rumores de que la familia de la mediática no aceptaba al cantante no tardaron en circular. No obstante, un gesto de uno de los hijos que Wanda Nara tuvo con Maxi López despejó las dudas.

L-Gante y Wanda Nara https://www.instagram.com/lgante_keloke/

En las últimas horas, Valentino López realizó un movimiento desde su cuenta de Instagram, en la cual tiene casi medio millón de seguidores, que dio cuenta que aprueba la relación que su madre tiene con el referente de la cumbia 420.

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara, está en pareja con Carola Sánchez Aloe (Foto: Instagram @officialvalentino.lopez)

El primogénito de la empresaria de cosméticos y el exfutbolista reposteó una imagen que compartió su novia, Carola Sánchez Aloe. Allí, se lo ve a la joven pareja entrelazando sus dedos para replicar la forma del infinito, el mismo gesto que Wanda y L-Gante habían hecho días atrás desde la pileta, lo que evidencia la aprobación del vínculo.

La foto que replicó Valentino López y con la que dejó en evidencia su aprobación al romance de su madre y L-Gante (Foto: Captura Instagram/@officialvalentino.lopez)

A diferencia de él, Benedicto, el menor de los López, realizó hace unas semanas un movimiento desde su perfil de Instagram, que no pasó desapercibido y que, minutos después, no solo terminó borrando sino con el unfollow a Icardi.

L-Gante y Wanda Nara, juntos en la pileta (Foto: Instagram/@wanda_nara)

El 9 de enero, día en el que María Eugenia ‘La China’ Suárez y Mauro Icardi oficializaron su romance con un carrete de fotos románticas, el pequeño de 12 años le comentó con emojis de aplausos el posteo que había realizado el delantero del Galatasaray y padre de Francesca e Isabella, sus dos hermanas menores.

El comentario de Benedicto que más tarde tuvo que borrar (Foto: Instagram/@officialbenedicto.lopez)

No es la primera vez que los nombres de los hijos de la conductora y López se encuentran en boca de todos. Hace dos semanas, cuando Francesca Icardi cumplió diez años, un nuevo escándalo se desató y este también terminó con una fuerte frase por parte de Valentino, quien se encontraría bastante movilizado por las secuencias que vive su familia.

La fuerte frase de Valentino López sobre los escándalos mediáticos que rodean a su familia

“Los mismos protagonistas están filtrando audios, videos, mensajes con tono sexuales. Los hijos lo ven. Uno de los hijos de Wanda Nara, después de un partidito de fútbol, le habría dicho a sus compañeros, ‘solamente quiero tener una familia normal’”, comentó un panelista de Implacables (elnueve).

Pero no solo es la escandalosa separación de Icardi y Wanda lo que afecta a sus hijos, sino también las acusaciones y dichos que incriminan a la mediática como infiel. Pese a que la rubia confirmó sus encuentros con Keita Baldé, según ella, ocurrieron durante una de las separaciones que atravesó, con quien se casó en 2014.

Wanda Nara le respondió a Keita Baldé y su exesposa

Como si fuera poco, el delantero del Sivasspor de Turquía rompió el silencio y apuntó de lleno contra el modo en que la argentina mediatizó la situación.

“Traición es una palabra que duele: cometí el mayor error de mi vida, con la mujer de mi vida. El juego de Mauro y Wanda no pertenece a mi vida: no tenían corazón. Simona es la única mujer que amaré por siempre”, se lo escuchó decir en una entrevista.

Cabe recordar que el 4 de enero de este año, Wanda habló con Ángel de Brito en LAM (América TV) y confirmó los entonces rumores de su romance con Keita en 2023. Tiempo en el que Mauro y el futbolista senegalés ya no jugaban juntos en el Inter de Milán.

Wanda Nara confirmo su romance con Keita Balde

“En su momento yo estuve separada de Mauro y yo le conté sobre esa relación. Y él tiene videos y me extorsionó con que los iba a mostrar. Yo tengo todas las extorsiones de Mauro en los teléfonos y fue lo primero que presenté en la Justicia cuando me separé”, sentenció Nara en aquel entonces.