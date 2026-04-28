El gobierno de Salta le otorgó un subsidio vitalicio al “Chaqueño” Palavecino y crece la polémica
La medida fue oficializada a través de un decreto y reconoce la trayectoria del músico salteño bajo el “Régimen de Mérito Artístico”
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El Gobierno de Salta decidió otorgarle un subsidio vitalicio al reconocido cantante folclorista Oscar “Chaqueño” Palavecino, en el marco del régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico. La disposición fue formalizada a través del Decreto N° 246, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, y publicada en el Boletín Oficial.
Según detalla el documento, el beneficio fue solicitado por el propio artista en su carácter de intérprete y se encuadra dentro de la Ley N° 6475 y sus modificatorias, normativa que contempla este tipo de distinciones para figuras con una trayectoria destacada y un fuerte vínculo con la identidad cultural de la provincia.
De acuerdo con lo establecido, Palavecino cumple con los requisitos exigidos para solicitarlo: es mayor de 55 años, nació en Salta y cuenta con más de 20 años de actividad artística pública e ininterrumpida. Tras la intervención de la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Cultura, se verificó el encuadre legal del pedido, por lo que el Poder Ejecutivo resolvió otorgar el reconocimiento en la categoría de intérprete de música.
¿Cuánto dinero cobrará el Chaqueño Palavecino con el subsidio que se le otorgó?
El subsidio equivale al Nivel 13 del escalafón administrativo provincial, tal como indica el artículo 5, inciso d, de la normativa vigente. El pago estará a cargo de la Secretaría de Cultura, con imputación al presupuesto en curso. En valores estimados para el 2026, esto podría traducirse en ingresos mensuales que oscilan entre $250.000 y más de $600.000, dependiendo de actualizaciones salariales y antecedentes del beneficiario
Además, el régimen contempla que este ingreso es compatible con jubilaciones, pensiones u otras fuentes económicas, e incluso puede ser heredado por cónyuges o convivientes. Lo que generó aún más controversia es que el beneficio no es solo económico, sino que también supone una contraprestación cultural. Esto quiere decir que el artista puede ser convocado a actividades como recitales, talleres o eventos oficiales, aunque sin obligación de remuneración adicional (más allá de viáticos y traslados).
Desde el gobierno provincial sostuvieron que la medida busca preservar y promover el patrimonio cultural salteño, reconociendo a figuras cuya obra forma parte de la identidad colectiva. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos en redes sociales y distintos sectores políticos.
El eje del debate no pasa por la trayectoria del Chaqueño —considerado uno de los máximos exponentes del folclore argentino—, sino por el carácter vitalicio del beneficio y su financiamiento con fondos estatales.
En X, gran cantidad de usuarios se expresaron al respecto. “¡¡¡Qué tipo honesto el chaqueño Palavecino!!! ¿No se le podría empezar a llamar planero?“, ”¿Por qué le darían un subsidio por ese valor a un millonario? Son casi dos jubilaciones mínimas" y “¡A cuento de qué, si dicen que este tipo es millonario! Les sacan los remedios a los jubilados, a los enfermos oncológicos, se cagan en la ley de discapacidad, desfinancian todo, venden nuestras empresas para darle guita a este", fueron algunos de los comentarios que se viralizaron al respecto.
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