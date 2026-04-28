A casi dos meses del inicio de una nueva Copa del Mundo, la ansiedad es total, por lo que la fiebre mundialista acapara la atención de cada rincón del planeta. Mientras los argentinos palpitan el sueño de una nueva estrella, Netflix propone un viaje al pasado, precisamente 40 años atrás, para mostrar la desconocida lucha burocrática y personal que permitió que México organizara su segundo Mundial.

El gigante del streaming presenta México 86, una obra que sumerge al suscriptor en las entrañas de la FIFA y los intereses políticos de la época

En esta oportunidad, el gigante del streaming presenta México 86, una obra que sumerge al suscriptor en las entrañas de la FIFA y los intereses políticos de la época. Lejos de las luces del Estadio Azteca, la trama revela los sacrificios y las sombras detrás del evento que consagró a Diego Maradona, consolidándose como la película de Netflix que desentierra la cara más oscura del Mundial de México 1986.

En un contexto ideal —con México a punto de convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo— esta producción se aleja del fútbol jugado para centrarse en el “otro partido”, ese que se disputó en despachos cerrados y bajo una presión asfixiante. La cinta —la cual estará disponible el próximo 5 de junio— está protagonizada por Diego Luna, quien interpreta a Martín de la Torre, un burócrata cuya pasión por el fútbol lo llevó a caminar por la cuerda floja del poder para asegurar la sede. A través de su historia, la película demuestra que, antes de la gloria de los goles, hubo una batalla de gestión y riesgo personal que fue fundamental para que el torneo más inolvidable de la historia llegara al país.

Protagonizada por Diego Luna, la nueva película de Netflix revive la desconocida lucha burocrática y personal que permitió que México organizara su segundo Mundial (Foto: Netflix)

“México nunca ganó un Mundial… pero alguien decidió que eso no era un problema. México 86 es la historia de Martín de la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y llevar el Mundial del ’86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar”, dice la sinopsis oficial con la que la plataforma estrella invita a ver la cinta de una hora y media.

Mientras esperás el estreno, tres producciones en streaming para entender el lado oculto del fútbol

1. Los entresijos de la FIFA (2022)

Desde luchas de poder hasta cuestiones de política mundial. Un análisis de la FIFA revela su accidentada historia de corrupción, y qué necesita un país para albergar un Mundial. Duración: cuatro episodios. Los entresijos de la FIFA se puede ver en Netflix.

Los entresijos de la FIFA, tráiler oficial

2. El Presidente: Juego de la Corrupción (2020)

Un directivo de un pequeño club de fútbol de Chile, repentinamente se encuentra en la cumbre de su federación, y se convierte en una pieza clave de un escándalo de corrupción del fútbol mundial. Duración: ocho episodios. El Presidente: Juego de la Corrupción se puede ver en Prime Video.

El Presidente, tráiler oficial

3. Sean Eternos: campeones de América (2022)

Una mirada íntima de la conquista de la Selección Argentina en la Copa América 2021 centrada en la figura de Lionel Messi. Con testimonios no solo de los protagonistas sino también de figuras como Neymar, Luis Suárez y Xavi. Duración: tres episodios. Sean Eternos: campeones de América se puede ver en Netflix.