El chef denunció que uno de los participantes, Tute, demuestra su preferencia por Felicitas Pizarro como jurado del reality culinario

Durante el final de la octava temporada de El gran premio de la cocina se habló de las preferencias de los jurados por algunos participantes. En la novena temporada, que se emite actualmente en eltrece, se invirtieron los roles y las preferencias de los participantes por ciertos jurados empezaron a importar.

En el comienzo de la edición de este lunes, la conductora Carina Zampini les preguntó a los participantes cuál era el jurado en el que "más confiaban". Excepto Julián, que levantó la mano a favor de Mauricio Asta, los demás no se decidieron por ninguno.

Unos minutos después, previo a dar la devolución por el plato de Tute, Christian Petersen habló de la negativa de votar por parte del concursante. "¿Por qué cuando Cari preguntó quién era tu preferido del jurado no dijiste que era Feli, no levantaste la mano?", lanzó el chef.

"Quiero que sean imparciales y no tengan favoritismo con ninguno", le respondió Tute. "Si vos sabés que es Feli", insistió Petersen. La presidenta del jurado, Felicitas Pizarro, se metió en la conversación y replicó: "No soy yo".

Luego, el chef recordó que Tute "le hizo caso a ella" con un consejo de cocina. Y agregó: "Cobardemente no levantó la mano, si yo estuviese en su lugar dicen 'Feli' y levanto la mano". La conductora del reality cerró el momento haciendo referencia a la curiosa actitud del chef: "Es un acto de celosía de parte de usted Petersen, pero lo vamos a mimar más para que no pase tan seguido".