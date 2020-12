El jurado del reality culinario describió ayer qué emociones le despierta comer mango Crédito: eltrece

En la edición del martes de El gran premio de la cocina (eltrece), una singular euforia invadió al jurado Christian Petersen cuando probó una porción de mango del equipo verde.

El plato en cuestión incluía huevos benedictinos acompañados por frutas. "Hay todo, hay un buen esfuerzo, está ácido y a mí las frutas con piel no me gustan", fue la sentencia de Petersen a la preparación del equipo verde representado por Jorgelina.

Entonces, Juan Marconi, que reemplaza a su compañera Carina Zampini en la conducción del ciclo, notó un cambio en la actitud del jurado.

"Una consideración porque cuando probaste el mango sentí que te cambió... ¿Te genera algo el mango?", le consultó Marconi. "A mí el mango me genera mucha excitación, porque cuando como mango fresco es temporada de verano, y me gusta mucho, me gusta agarrar las mitades, cortar así y abrirlo, me encanta", le respondió sugerente Petersen.

Marconi se mostró sorprendido por la confesión del parrillero: "Al señor Petersen el mango lo excita". El parrillero aseguró entre risas que "todo tipo de mango le gusta". El conductor agregó para cerrar y dejar en claro: "El mango, el efectivo".