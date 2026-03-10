Quién es el candidato a ganar MasterChef, según las encuestas

A medida que se acerca la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe), la competencia se vuelve cada vez más exigente y cada gala adquiere mayor tensión. En ese contexto, este lunes 9 de marzo el programa vivió un momento cargado de emoción con una inesperada doble eliminación: el jurado decidió que dos participantes abandonaran el certamen en la misma noche. Quienes debieron dejar el delantal fueron La Joaqui y El Chino Leunis, una decisión que impactó tanto a sus compañeros como al público. Mientras tanto, en plena semana de definiciones, en las redes sociales comenzaron a circular encuestas que intentan anticipar quién podría consagrarse como el próximo ganador del reality de cocina.

En la gala de eliminación de este lunes, los participantes se enfrentaron a un verdadero desafío: preparar un clásico de la gastronomía inglesa, el lomo Wellington. La preparación fue presentada por Damián Betular ante Emilia Attias, Sofi “La Reini” Gonet, La Joaqui, Claudio “El Turco” Husaín y El Chino Leunis. Además, la tensión aumentó cuando se anunció que la noche tendría una doble eliminación, una sorpresa que nadie esperaba a tan solo un paso de la recta final del reality.

La Joaqui y El Chino Leunis fueron los últimos eliminados de MasterChef Celebrity Telefe

Tras la salida de La Joaqui y El Chino Leunis, el certamen quedó reducido a un grupo de participantes que continúa en carrera por el título. Quienes siguen en competencia son Emilia Attias, Claudio “El Turco” Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López, Marixa Balli y Agustín “Cachete” Sierra, que ahora deberán enfrentar las últimas instancias del programa con el objetivo de llegar a la gran final.

El resultado de las encuestas

Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular distintas encuestas que intentan anticipar quién podría consagrarse como el próximo ganador de MasterChef Celebrity. En el perfil de Instagram de Mundo Famosos, por ejemplo, se realizó una votación entre los seguidores para conocer cuáles son los participantes favoritos de cara a la recta final del certamen, y los resultados no tardaron en llamar la atención.

La Reini fue la más votada en la encuesta (Captura: Instagram @mundofamososok)

En el caso de las participantes mujeres, Sofi “La Reini” Gonet se posicionó como la principal favorita del público, al reunir el 44% de los votos. Detrás de ella aparecieron Marixa Balli y Evangelina Anderson, ambas con 24%, mientras que Emilia Attias quedó en último lugar dentro de ese grupo con 8%.

Ian es otro de los favoritos para ganar la competencia (Captura: Instagram @mundofamososok)

Entre los participantes masculinos, el más votado fue Ian Lucas, quien alcanzó el 42% de los votos. En segundo lugar se ubicó Maxi López con 32%, seguido por Agustín “Cachete” Sierra con 20%, mientras que Claudio “El Turco” Husaín obtuvo el 5% restante en la encuesta. Estos resultados, aunque no definitivos, muestran cómo se perfila el apoyo del público a medida que el reality se acerca a su etapa decisiva.