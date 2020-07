El jurado puso como consigna platos saludables pero infantiles y dio algunos consejos a la hora de alimentar a los más chiquititos. Fuente: LA NACION

La octava temporada de El gran premio de la cocina sorprende. Con retos y consignas divertidas, el ciclo más visto de eltrece intenta renovarse constantemente y hacer partícipe a sus fanáticos televidentes.

Es por eso por lo que este miércoles el objetivo del día era lograr realizan cuatro platos por equipo para los más chiquititos. La idea era cocinar sano y saludable pero a su vez que todos los platos tengan colores y sabores que entretengan a los más pequeños y den ganas de comer sin parar.

La consigna constaba de fuente de formitas de pollo y brócoli, brownies de chocolate con queso crema, hamburguesas de pescado con caritas de papa y un plato sorpresa inventado por los participantes lleno de colores y divertido.

Y mientras todos y todas las cocineras comenzaban a preparar sus platos, el jurado integrado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta debatieron respecto de estas preparaciones.

Felicitas Pizarro contó cómo su papá la engañó cuando era chica para que pruebe por primera vez pescado.

En dicha charla, la cocinera contó que cuando era chiquitita, su abuela, para que pruebe toda la comida y no rechace nada, le mentía. "La primera vez que comí pescado, fue terrible. Porque yo decía que no me gustaba entonces no me daban. Entonces un día mi papá hizo un dorado a la parrilla pero me dijo que para mí tenía pollo", contó la presidenta del jurado.

"Yo me comí todo el pollo y volví y le pedí más pollo. En ese momento me confesó que no era pollo sino pescado. Y me sentí muy engañada, pero bueno, igual a partir de ahí que como pescado", finalizó contenta.

Y si bien desde el jurado no fomentaron la mentira como táctica para que las infancias se animen a comer de todo, dieron algunos consejos a la hora de preparar verduras para los más chicos y chicas.

Bolitas de brócoli con pollo y ratoncitos de huevo fue el primer plato de la jornada.

"La idea es que no sepan bien qué es. El brócoli, por ejemplo, se lo puede picar muy finito y mezclarlo con puré o adentro de cualquier preparación. La calabaza mezclarla con queso crema, darle otra textura a los alimentos hace que los chicos quieran probarlos", sostuvo la experimentada cocinera, madre de Ramón.

"La idea es camuflar los vegetales que menos les gusta a los chicos", agregó Pizarro. "Más allá de todo lo lúdico, la clave igual es que esté rico. Porque mucha gente se concentra en que quede lindo pero no en el sabor", agregó Petersen que, desde el arranque, aclaró que no estaba a gusto con la consigna del día.

Por su parte, la conductora Carina Zampini, quiso reforzar la idea de decorar los platos como una herramienta clave para que los más chicos quieran probar cosas nuevas. "Los sabores son importantes pero el plato tiene que ser colorido y atractivo para que los chicos quieran comer", indicó.