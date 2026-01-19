La película romántica que está en el Top 3 de Netflix Argentina y que te hará volver a creer en el amor

Una película del género romántico cautivó al público que está suscrito a la plataforma Netflix. Estrenada el 9 de enero, Gente que conocemos en vacaciones está basada en la exitosa novela de Emily Henry y se ubica en el Top 3 del multimedio estadounidense.

Desde su aparición en la biblioteca digital, Gente que conocemos en vacaciones tuvo un fallo dividido en cuanto a la crítica, aunque su trama romántica logró torcer el rumbo inicial al tener una historia atrapante protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth.

La película combina diversos matices y expone las verdaderas intenciones de los protagonistas

En un relato centrado en los vínculos personales, las emociones que nutren y condicionan las relaciones y los giros inesperados del amor, la trama reúne a una joven llamada Poppy y a Alex, una persona muy aferrada a su rutina y costumbres.

La relación de amistad de Poppy y Alex data de hace diez años. Su vínculo se fortaleció con el tiempo al compartir la tradición de compartir vacaciones en cada verano, a pesar de vivir en distintas ciudades.

Trailer de Gente que conocemos en vacaciones

El punto de giro de la trama es cuando ambos comienzan a sentir que existe algo más que una amistad, lo que comienza a deteriorar el equilibrio establecido, y ambos comienzan a preguntarse si podrían entablar un lazo más amoroso.

A partir de ese momento, la inquietud quedó flotando en el aire: ¿podrían ser realmente la pareja perfecta?. Este disparador pone a prueba a cada uno de los protagonistas, que comienzan a mirarse con otros ojos.

Poppy y Alex se conocieron de casualidad en un viaje en auto y, a partir de ahí, comenzaron una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, la convivencia y los puntos en común comienzan a tejer una subtrama que los pone a prueba.

Gente que conocemos en vacaciones se ubica en el Top 3 de Netflix

Con la dirección de Brett Haley, el film cuenta con el siguiente elenco: Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Alan Ruck, Molly Shannon, Jameela Jamil, Tommy Do y Lukas Gage.

“Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos muy distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta”, relata la sinopsis de la película que tiene una duración de una hora y 50 minutos.

Homo Argentum llegó al streaming: dónde ver la película de Guillermo Francella

Homo Argentum se consolidó como una de las producciones más vistas durante el 2025. Con un éxito rotundo tras su estreno, la película aterrizó en el streaming. Su desembarco se demoró unos días por su éxito arrollador en los cines, donde superó los dos millones de espectadores.

A raíz de este anuncio, la expectativa creció en demasía, a tal punto que los fanáticos se preguntaron una y otra vez cuándo iba a ser el estreno de Homo Argentum. Finalmente, los suscriptores de Disney + ya pueden disfrutarla en su catálogo, ya que la producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat se estrenó el pasado viernes 16 de enero.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

Con Guillermo Francella como protagonista principal, cada una de las viñetas representa, con un humor ácido, las virtudes, contradicciones y miserias de la sociedad contemporánea.

Según el reporte final del INCAA, la cinta alcanzó la impactante cifra de 1.803.592 espectadores, lo que la convirtió en la producción argentina más taquillera del 2025.