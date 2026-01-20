Michael B. Jordan explica por qué todavía vive con sus padres a pesar de ser millonario

Michael B. Jordan confirmó que todavía vive con sus padres, incluso a pesar de sus 38 años de edad, y se encargó de dar a conocer todas las razones detrás de esta curiosa decisión en uno de los mejores momentos de su carrera actoral, tras lo que fueron sus participaciones en Pecadores (Sinners), Creed III y Pantera Negra: Wakanda por siempre (Black Panther: Wakanda Forever), entre otras películas. Con un notorio orgullo por lo que consiguió con su trabajo, explicó los motivos y dejó en claro que se debe al deseo de disfrutar que todavía tiene con vida tanto a su papá como a su mamá.

Michael B. Jordan viene de coprotagonizar Sinners junto a Hailee Steinfeld Instagram (@michaelbjordan)

Durante la visita de Michael B. Jordan al programa CBS News Sunday Morning, la corresponsal Tracy Smith le preguntó por los motivos detrás de su convivencia con sus padres: “Antes de Black Panther (2018), le compraste una casa a tus padres... Pero luego seguiste viviendo con ellos hasta mucho después de que pudieras permitirte mudarte solo y tener tu propia casa, ¿por qué?”. Esto generó un evidente gesto de felicidad en el reconocido actor estadounidense, ya que se mostró orgulloso de haber podido cumplir con su sueño de cuando era niño.

En un primer lugar, la estrella de cine reveló: “Es verdad. [Lo hice] porque quiero a mis padres. Y, ya sabes, a medida que envejecemos, y nos damos cuenta de que el tiempo es corto y limitado, por desgracia, no podemos vivir para siempre en este planeta, y tenemos una cantidad finita de tiempo, y tengo una gran relación con mis padres, y quiero estar con ellos todo lo que pueda. No me molesta”. Con estas palabras, enumeró varias razones detrás de la vida diaria con sus papás, a quienes prefiere tener en el día a día antes que tener que ir a visitarlos en un asilo u otro lugar para gente mayor.

Michael B. Jordan junto a su padre, Michael A. Jordan Instagram (@michaelbjordan)

“Es bastante genial. Dio lugar a muchos momentos divertidos, como un montón de historias geniales. No tenés suficiente tiempo [para que te cuente]. Es simplemente divertido, ya sabes, volver a ser compañeros de piso con tus padres es... Imaginate. Todas las cosas que hago. Soy un ave nocturna, [y ellos] se van a dormir temprano”, continuó Jordan. Así, buscó dejar en claro que no es una cuestión económica, sino totalmente sentimental, con el objetivo de poder aprovechar cada momento con sus papás, le queden días, meses o años junto a ellos.

Para finalizar, hizo referencia a la adquisición del hogar donde convive con su papá y su mamá en la actualidad: “Y, bueno, el objetivo... ¿Quién no quiere comprarles una casa a tus padres? Ese siempre ha sido el sueño de mi infancia: jubilar a mis padres y que no tengan que trabajar más. Y veo que lo logré. Así que es como... ¡Sí! Es genial. Y ahora estoy lo suficientemente cerca”. Nuevamente, buscó enfatizar en la alegría que le genera el poder verlos a diario y sin la necesidad de tener que viajar o tener que utilizar su celular para una videollamada.

Michael B. Jordan mostró cómo es la convivencia con su familia

Este es uno de los mejores momentos en la carrera de Michael B. Jordan, ya que su reciente éxito de taquilla con Pecadores le significó al filme quedar como favorita a ser nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2026. Esto se dará a conocer el jueves 22 de enero, mientras que la ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo y desde las 20:00 h, con televisación a confirmar y con la particularidad de que será una de las últimas transmisiones por fuera del mundo del streaming.