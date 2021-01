El gran premio de la cocina: el "coqueteo" de Carina Zampini con Juan Marconi

Zampini le "tiró onda" a Marconi ayer en el reality culinario Crédito: eltrece

26 de enero de 2021 • 09:24

Carina Zampini, conductora de El gran premio de la cocina (eltrece), muchas veces da rienda suelta a su carisma para conquistar a los jurados y también a los participantes. Este lunes, coqueteó con Juan Marconi, su compañero en la conducción del programa y él se mostró un poco descolocado.

Los cocineros habían pasado por la despensa y dejaron muchos productos desordenados. Zampini encontró una manzana verde en el piso y le dijo a Marconi con picardía: "¿Vos sabés qué significa la manzana?". Él le respondió que "la tentación". Entonces la conductora fue un poco mas allá: "Y yo me encuentro con una manzana, me tienta".

Luego Marconi le pidió que "comiera la manzana" y Zampini se rió. "Ah, ok", agregó ella. La tensión se volvió evidente. Por su parte, Marconi se sonrojó y se agarró la cabeza. "¿Cuál es el problema con la manzana?", le preguntó a su compañera. "Mirá Juan, como yo no me prohíbo de nada, me quedo con la manzana, nos vamos al corte, me la como y a la vuelta arrancan a cocinar", explicó Zampini mientras Marconi se reía.