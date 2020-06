El gran premio de la cocina: el cruel gesto del jurado dejó a Érica sin levadura

El parrillero Chrisian Petersen, la cocinera Felicitas Pizzarro y el pastelero Mauricio Asta coincidieron en que en este momento del certamen, es cuando más se deben respetar las reglas. Fuente: LA NACION

El Gran premio de la cocina se encuentra en una de sus últimas semanas. En esta recta final, los cuatro participantes se disputan el título y el gran premio en efectivo.

Desde el lunes, la competencia cambió las reglas y la intensidad comenzó a volverse frenética. Cada cocinero tiene que presentar tres complejos platos al jurado que prueba cada uno con una exigencia digna de la antesala del triunfo.

Atrás de cada cocina, los participantes corren, se empujan, se tropiezan y, por sobre todo, se olvidan cosas. Si bien pueden entrar varias veces a la despensa, son muchos los ingredientes y muchos los platos entonces los descuidos suceden.

Si bien el jurado descalificó lo sucedido, Felicitas Pizzarro destacó los gestos solidarios que tienen entre sí. Fuente: LA NACION

Este jueves a Érica le tocó competir con Alfredo y en el medio las preparaciones de sus platos, ella se dio cuenta de que no había agarrado levadura entonces, en secreto, le pidió a Matías, que cocina a su lado, si le podía prestar.

Érica debía cocinar unas berlinesas con dulce de leche y agarrar levadura desde el arranque hubiera sido ideal ya que la masa necesita tiempo para leudar. El tema es que al jurado no le gustó nada cuando sucedió el pedido porque fue "por izquierda" y los expusieron al aire.

Matías, Tute, tuvo que disculparse y devolver la levadura que había sacado para Érica. Fuente: LA NACION

"No está bien, no se puede hacer eso", sostuvo el parrillero Chrisian Petersen . "Decí que fue por una buena causa, pero igual, no, no se puede", agregó Felicitas Pizzarro .

En ese momento, la conductora Carina Zampini , que fue quien vio lo sucedido y quien lo alertó, le pidió a Érica que devuelva la levadura ya que en la próxima ida a la despensa iba a poder acceder a ella.

Por su parte Matías pidió disculpas al jurado y dijo que "no sabía que no se podía", respuesta que criticaron todos ya que en estas instancias del programa, las reglas deberían estar más que claras. "No más avivadas en la competencia", sentenció la conductora.