La presidenta del jurado está embarazada y contó durante el programa qué comida la vuelve loca. Fuente: LA NACION

El concurso de cocina de eltrece esta semana arrancó con todo. Este lunes fue un atípico lunes de eliminación y, mientras los y las cocineras preparaban todo para encandilar al jurado con cuatro platos "bien porteños", el triunvirato del sabor debatió largo y tendido sobre cada uno de ellos.

Es que mientras las charlas sucedían, entre degustación y degustación, Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta daban su opinión respecto a cada clásico de la comida de Buenos Aires.

Revuelto gramajo, milanesa a caballo, pescado con salsa de queso azul y bife de chorizo mariposa con papafritas, fueron las preparaciones que tanto el equipo verde como el rojo tuvieron que lograr.

La conductora Carina Zampini escuchó atenta a Pizarro sobre sus antojos e insistió en que iba a poder comer todo el revuelto que quisiera. Fuente: LA NACION

Y en el momento en el que hablaban del revuelto gramajo la presidenta del jurado, que está embarazada, señaló que tenía mucho antojo de probar ese plato. "Ahora te vamos a preparar no uno, no dos sino tres platos de revuelto para que puedas saciar tu antojo", le comentó la conductora del programa, Carina Zampini.

"Igual, el antojo recurrente que tengo y que muero y mato es con los sándwiches de miga. Con huevo, jamón y queso, palmitos, todos. Dame todos", admitió la cocinera.

Pero no sólo eso, Pizarro contó que gracias a su antojo desmedido por este elemento de panadería tan clásico, está probando muchos sabores y buscando el sándwich de miga perfecto. "Me encanta porque además busco el mejor de todos los sándwiches, me encantan", finalizó la presidenta del jurado.