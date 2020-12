La jurado explotó ayer en El gran premio de la cocina ante las mentiras de un participante Crédito: eltrece

Habitualmente en El gran premio de la cocina (eltrece) los participantes se prestan ingredientes y utensilios ante los olvidos en el tiempo limitado que tienen para buscar todo en la despensa. Ayer, el equipo verde se olvidó de buscar platos y eso generó un conflicto por los utensilios. En el medio de la discusión, Felicitas Pizarro, la presidenta del jurado, se indignó por la actitud de Felipe, acusado de "robar platos".

Todo comenzó mientras estaban cocinando los equipos. Felipe sacó unos platos del equipo rojo y Nicolás, ante la duda de Marcela, su compañera del rojo, aseguró que él "se los había prestado". Unos minutos después, Pizarro pasó por la estación de cocina del equipo verde y le preguntó a Felipe si le habían prestado los platos negros que tenía en la mesada. El participante le contestó con displicencia: "Los había agarrado, me parece". El participante estaba negando el préstamo de Nicolás.

Juan Marconi, que reemplaza a su compañera Carina Zampini en la conducción del ciclo, retomó este tema en la última devolución del día. "Feli te pregunto, ¿te dieron los platos o te los robaste?", le consultó tajante. "Me los dieron, me los dio Nico", le respondió el participante.

Entonces en una especie de careo, Marconi le preguntó a Marcela, si esto "era así". La participante le contestó sincera: "Yo lo que escuché es que él pidió platos, nosotros le dijimos que espere porque no sabíamos qué cantidad de platos teníamos. En un momento veo a Feli que agarra platos de algún lugar atrás de la cocina, nada más".

Felipe, visiblemente molesto, agregó: "Preguntale a Nico si no, que me los dio él". Marcela replicó indignada: "Yo creo que son muy amigos y se van a cubrir siempre. Yo no escuché que Nico le diera los platos. Nico no agarró los platos y se los dio, eso no pasó, él (por Felipe) fue y agarró platos".

Felipe expresó enojado: "No sé por qué tanto tema alrededor de algo que se podía llegar a pedir. Yo fui, se los pedí y me los dio". Luego intervino Pizarro, sorprendida por las respuestas de Felipe: "No, pará. Tanto tema porque te preguntamos y dijiste 'no, yo estoy en otra cosa, platos yo no'. Dijiste que vos no".

El conductor advirtió que Pizarro se "estaba enojando" Crédito: eltrece

El participante se excusó al respecto de esa respuesta: "Estaba con otros pensamientos, se me quemaba el pan, la pavita iba a quedar seca, ustedes me hablaron". A continuación, Pizarro explotó y gritó: "¡Qué tiene que ver!". Felipe continuó dando su versión: "No estuve muy atento a su pregunta".

La jurado se indignó: "No, vos dijiste 'no estoy muy atento a lo que pasa si los agarró otro'". Marconi aseguró que "se estaba enojando la presidenta". Y Pizarro explicó su enojo: "Me dijo que no. El tema es por qué mentís, Felipe. Decí la verdad. Es sí o no, y elegís decir no, no es que te va a sacar más tiempo cambiar la palabra". Finalmente Felipe le respondió que no lo hizo "con mala intención".