Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: el peculiar nombre que eligió para su bebé

Benjamín Amadeo anunció que fue papá por segunda vez. En su cuenta de Instagram, el cantante, en pareja con Martina, subió una imagen de la mano de Pacífico Amadeo, el nombre que eligieron para su retoño.

De esta forma, la familia se agranda a cuatro integrantes, siendo Pacífico Amadeo el segundo hijo además de Andes, la niña que nació a principios de 2022.

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo

“Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del Rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor“, deslizó Benjamín en sus redes sociales, donde suele publicar material de sus trabajos de estudio y algunos clips de sus participantes en los programas de streaming.

Al ser reconocido en su ámbito, el artista recibió la felicitación por parte de muchísimas personas del medio, entre ellos, Migue Granados, Martín Garabal, Celeste Cid, Chino Darín, entre otros.

Benjamín Amadeo junto a Martina, su pareja actual GViercovich

“Las manos arriba todo el mundo que llego Paquito. Qué hermosuraaaaa”, manifestó Cid sobre el nacimiento del pequeño que le cambió el mundo y las prioridades tanto a Amadeo como a su pareja. Benjamín anunció la semana pasada que dejaba su lugar que ocupaba en la diaria en Olga para poder dedicarle más tiempo a su bebé.

Desde el momento que nació Andes en 2022, Benjamín Amadeo decidió mantener la privacidad en cuanto a la integridad de Martina sin exponerla en las redes sociales, como así tampoco a sus hijos, quienes en muy pocas oportunidades están presentes en fotos que se divulgan en las redes sociales.

Benjamín Amadeo anunció que será papá por segunda vez arriba del escenario

Por último, la llegada de Pacífico Amadeo fue anticipada con anterioridad por parte del cantante en uno de sus dos shows que brindó en septiembre de 2025 en el teatro Gran Rex. “En unas semanas vamos a agrandar la familia”, aclaró.