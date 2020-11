Gustavo y Chiara discutieron ayer en el reality culinario por el uso de un condimento en un plato Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 11:17

En la etapa cuadrangular de El gran premio de la cocina (eltrece), los participantes pueden elegir a una persona para que sea su asistente. Gustavo eligió que Chiara, una exparticipante del reality, lo ayudara con los platos. La especialidad de esta asistente es la pastelería y la repostería.

Durante las últimas emisiones se pudo ver que no congeniaban en caracteres. Gustavo llegó a decir que ella era muy "habladora". Ayer, el participante discutió con ella por una consulta que hizo.

Todo comenzó con el jurado Christian Petersen que pasó por la cocina para ver si necesitan ayuda. Les dio una recomendación para darle sabor al pastel de calabaza y pollo que debían realizar: "Un rico pastel de pollo, todo lo que combine con el pollo está bien, puerro, las cebollas, las aromáticas, la panceta, un poco de crema".

Gustavo aseguró que "quiere" a su asistente, pero que ya le había explicado que no iban a usar pimentón "porque no le gusta a Petersen" Crédito: eltrece

Entonces Chiara le consultó si podía utilizar pimentón. Petersen puso cara de descontento. Gustavo le respondió de mal modo a su asistente: "No, te dije que no le gusta. Ya me dijo el otro día". Ella se mostró levemente afectada por la respuesta y le replicó solo "bueno".

Petersen le explicó cómo podría incluir el pimentón: "Si fuese por el lado español, le pongo pimentón, no sé si va con la crema y con lo otro". Gustavo repitió que "no quería pimentón". Y le dijo a su asistente: "Yo cocino, vos hablá conmigo". Chiara le respondió directa: "Bueno, tranqui, fue una pregunta".

El jurado trató de poner paños fríos. "Son un matrimonio ustedes, tienen que ponerse de acuerdo", expresó. "La re quiero, pero no le quiero poner pimentón", insistó Gustavo. Juan Marconi, coconductor del programa, le recordó que repitió tres veces que no quería usar pimentón y les pidió que "no se peleen".