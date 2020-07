Carina Zampini se tentó con una insólita explicación de Mauricio Asta Crédito: eltrece

28 de julio de 2020 • 20:36

Este martes regional en El gran premio de la cocina (eltrece), tocó homenajear los sabores de Tucumán a través de tres clásicos de su gastronomía: sandwich de milanesa, empanadas, dulce de cayote y carbonara.

Y si bien los integrantes del jurado, Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta estuvieron muy contentos con los platos con el tradicional cayote que el equipo rojo y el verde presentaron, el pastelero quiso agregar algo respecto a otros dos elementos típicos de esa cocina.

"Está bueno el dulce de cayote, pero quiero también aprovechar este plato dulce para marcar dos ingredientes más típicos de esa provincia: el alfeñique y el rosquete", sostuvo al aire. "Todo para decir rosquete, ¿no?", bromeó Pizarro, que desató las risas en el estudio.

"El alfeñique es como un caramelo. En Tucumán hay ingenios de azúcar y se va estirando la masa y se van cortando con un cuchillo o tijeras, y se ponen en un papel celofán y se vende como caramelitos, incluso para el turismo", explicó Asta muy entusiasmado.

"Y el rosquete mi amor [dijo, en referencia a Zampini], es una rosquita glaseada con azúcar y la verdad es que no tiene mucho sabor. Me convidaron muchos rosquetes en Tucumán como guau, pero no me gustó", detalló.

"¿Era necesario?", le preguntó, tentada, la conductora. "En este momento dulce tucumano no quise dejar de mencionarlo", se excusó el pastelero.