La instancia de la semifinal en El gran premio de la cocina (eltrece) es una de las más exigentes del certamen. Ayer, los jurados Felicitas Pizarro, Mauricio Asta y Christian Petersen se negaron a dar sus "cuchillos dorados" del día por una de las preparaciones de los tres participantes que no cumplió las expectativas. Fue la primera vez que pasa algo así en el programa.

El plato en cuestión era la segunda entrega del día, una tarta tibia de ciruelas y crema de almendras, que Matías, Santiago y Julián tenían que realizar en 50 minutos. El menú, que fue diseñado por Asta, también constaba de la entrega de croques madames con chips de batata y canela y de bagels con pasas rellenos con pastrón y salsa tártara, y pickles de rabanitos.

En el momento de poner los puntajes por la entrega de la tarta, que en esta instancia se llaman "cuchillos dorados", los jurados se mostraron enojados. El primero en dar su parecer fue Asta: "En el segundo plato, la tarta, en dos de ustedes el relleno estuvo crudo, aunque estuvieron bien las ciruelas y las masas, pero al cortarlo drenó y no es así la tarta".

Julián, cuya tarta no estaba cruda, recibió otra crítica de Asta: "En la tuya, Juli, estaba la pastelera cocida, pero la consigna, como decía la receta, iba un poco de pastelera a la crema de almendras y horneaste la pastelera. Yo, en esta oportunidad, no voy a dar cuchillo de oro".

Entonces Carina Zampini, la conductora del programa, lo interrumpió y le preguntó sorprendida por esta decisión: "Perdón, Mauri. En esta segunda entrega, que era una tarta tibia, ¿no hay cuchillo porque ninguna de las entregas cumplió con la consigna? Es para entender, porque es la primera vez que sucede. Solo para dejarlo claro".

El pastelero fue sincero y duro en su respuesta: "Yo creo que dar un cuchillo en esta preparación es como dar un premio a alguien que hizo algo mal y no está bien en la competencia que esto suceda. Me parece que estaría bueno no dar un cuchillo en esta preparación".

A continuación, Petersen se plegó a la actitud de su colega: "Creo que ninguno de los tres la logró, y está mal premiar en esta instancia al menos peor". Por su parte, Pizarro, también acordó: "Dar un cuchillo a uno que no cumple no cumple la consigna porque los otros dos la presentaron cruda sería súper injusto, así que no se lo vamos a dar a nadie".