El Gran Premio de la Cocina: Marcela lanzó un filoso comentario contra Julián

El enfrentamiento entre Marcela y Julián sigue latente. La cocinera no se guardó nada y lanzó un picante comentario sobre su compañero de equipo

31 de diciembre de 2020 • 16:36

La tensa relación entre Marcela y Julián, ambos participantes del equipo rojo de El gran premio de la cocina (eltrece), no es novedad para los fanáticos del ciclo. Después de varios días de idas y vueltas, con enfrentamientos de por medio, la participante ya no se guarda nada.

En vivo, y mientras Christian Petersen hacía el recorrido por su cocina, arremetió contra su compañero de grupo. "Yo te tiro ideas, si usted piensa que no va a llegar haga lo seguro. Julián diría que está en un modo pesimista", dijo el jurado y la cocinera no tardó en contestarle "Julián siempre va a decir algo". "Pará, estaba todo bien. Julián ¿vos querés decir algo?", increpó Juan Marconi, el conductor del programa. "No, no, yo voy a cocinar", le contestó Julián sin dar demasiado lugar al debate.

Cabe recordar que la última semana, Marcela aseguró que su equipo la discriminaba por su edad . Fue el día en que Julián decidió sacarla de la cocina. "Mi postura va a ser, ellos son chicos jóvenes, yo tengo mucha más edad. Mi postura acá es buscar, nosotros los gastronómicos cuando tenemos mi edad somos descartados del sistema, yo presento un curriculum y ven que tenes 55 años y ya ni lo miran. Somos descartados , entonces luchemos y tratemos de hacer todos las cosas bien para poder seguir en el equipo", había manifestado la cocinera.