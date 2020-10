Haciendo a referencia a su atuendo de Halloween, Mauricio Asta incomodó a la conductora Carina Zampini con una pregunta subida de tono Crédito: eltrece

En la emisión de este jueves de El gran premio de la cocina, la temática fue Halloween y los jurados y conductores se lookearon para la ocasión. Carina Zampini, por su parte, eligió un vestido negro ajustado, con un escote pronunciado y de una tela que simulaba ser cuero. Además, usó un antifaz de encaje.

"No te puedo mirar sin reírme, Mauricio Asta", dijo, con una sonrisa. El jurado llevaba un antifaz naranja que simulaba ser una calabaza mientras explicaba en qué consistían las preparaciones dulces que tenían que realizar los participantes.

Luego, el pastelero le hizo una consulta sin filtro a la conductora. "¿Vos en el acto amoroso te disfrazás? Porque mirá cómo estás hoy. Estás hecha una bomba con ese encaje", disparó.

El pastelero le dijo "bomba" a Zampini y le preguntó por su vida sexual al aire Crédito: eltrece

Por su parte, Felicitas Pizarro, presidenta del jurado, vestida con una vincha de "diablita" y camisa a tono, gritó horrorizada: "¡Ay, dios mío!". Zampini agradeció secamente el piropo y le preguntó a Christian Petersen, otro de los jurados, si iba a decir algo.

"Vos no te podés concentrar con Mauri, yo no me puedo concentrar con este diablo y esta sexy Halloween", aseguró entre risas Petersen, halagando a sus dos compañeras de programa. Juan Marconi, coconductor, que tenía un tridente rojo en sus manos, también había elogiado a Zampini unos minutos antes: la calificó de "diosa".